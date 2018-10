Thibault: Dag Jeffrey, ik neem er even mijn notities bij op mijn iPad. Geef me een fractie van een seconde zodat ik me even kan aanmelden via Touch ID, de vingerafdrukscanner die al volledig zit ingebouwd en waarvoor ik géén externe hardware nodig heb.

Jeffrey: Dag Thibault, geen enkel probleem, neem gerust de tijd. Mijn Surface Go staat inmiddels al aan en gelukkig is het met Windows Hello uiterst gemakkelijk om binnen een paar tellen al ingelogd te zijn. Waarom zou je nog een vingerafdrukscanner nodig hebben?

hibault: Zo kan ik me razendsnel aanmelden binnen apps waar ik normaal een lang wachtwoord voor zou moeten invullen. Apps die jij trouwens niet kan draaien op je Surface Go, zoals Fantastical en Sketch.

Jeffrey: Het invullen van wachtwoorden binnen apps kan dan weliswaar niet, maar welke apps draai je nu daadwerkelijk op Windows die dat vereisen? Daar komt bij dat je in de browser gemakkelijk alles kan laten invullen. En, bovenal, de Surface geniet van het voordeel dat het Windows 10 draait, geen S-editie, waarmee je vrijwel alle applicaties die je wil kan installeren.

Thibault: Dat is inderdaad handig in sommige gevallen, maar is dat echt wat je wil van een mobiel apparaat? Het maakt het veel minder intuïtief in gebruik en bovendien is er krachtigere hardware nodig om alles vlot te kunnen draaien. Uiteindelijk heb je dus een tablet met zo hoog mogelijke specificaties die dan wel Windows kan draaien, maar tegen welk prijskaartje. Waarom dan niet gewoon een iPad voor onderweg en een krachtigere Windows-laptop voor dezelfde prijs van je Surface Go?

Jeffrey: Gezien de manier waarop Microsoft de Surface Go op de markt zet is er zeker een doelgroep, eentje waar ik zelf ook toe behoor. Reizen kan enorm veel tijd in beslag nemen, en tijd kost geld. Een laptop meenemen daarentegen is vaak weer teveel van het goede, daarmee neem je elk keer weer onnodig een zwaar apparaat mee. En met de Surface Go valt daarbij het prijskaartje ook wel weer mee, de prijs start bij 399 euro voor het model met 4 GB RAM en 128 GB opslag. Geen enorme hardloper, maar voor de kleine taken onderweg moet dat voldoende zijn.

Oh, en een belangrijke toevoeging: het toetsenbord van de Surface Go vergt wat gewenning, maar zal daarna zeker wel bevallen, in tegenstelling tot de toetsenbord accessoires van de iPad.

Thibault: Het klopt dat de iPad geen officiële goed werkende toetsenbordcover heeft, deze is alleen beschikbaar voor de iPad Pro. Verder is het ook jammer dat de iPad geen ingebouwde kickstand heeft zoals de Surface Go. Daar is echter een goede reden voor, namelijk dat het de bedoeling niet is van de iPad. Apple heeft altijd de bedoeling gehad om een tablet op de markt te brengen die zo licht en simpel mogelijk is en die erbij kan worden genomen op de bank en met intuïtieve touch-gebaren kan worden bediend.

Jeffrey: Het is inderdaad wel belangrijk om de doelgroepen van de apparaten erbij te pakken. Apple heeft zich niet op de zakelijke doelgroep gericht, maar wordt daar toch al snel bij betrokken. Daar waar de Surface Go – aldus Microsoft – volledig is gericht op de markt van scholieren en zakelijke gebruikers. Daarbij komen de kickstand en het toetsenbord enorm tot hun recht, waar dat bij de iPad al minder zou zijn vanwege de doelgroep waar deze duidelijk op gericht is.

Thibault: Verwacht Microsoft dan dat de Surface Go dé tool wordt voor studenten en iedereen binnenkort krampachtig notities neemt op het kleine scherm? Door de afmetingen is het niet eens mogelijk om twee schermen naast elkaar te zetten. Zolang je je richt op één taak (noteren, mailen, browsen …) gaat alles goed, maar van zodra er wat meer multitasking aan te pas komt wordt het lastig. Wat mij betreft heeft Microsoft het product niet goed afgetoetst bij hun doelgroep, want zowel studenten als zakelijke mensen willen volgens mij een groter apparaat om spreadsheets en dergelijke te bekijken zonder steeds te moeten scrollen.

Jeffrey: Of Microsoft de Surface Go ziet als dé tool voor studenten, ik mag hopen van niet. Het scherm is daar inderdaad wel te klein voor, multitasking gaat simpelweg niet op de Surface. Echter had ik in mijn tijd op de middelbare ook een 11-inch laptop, waar de Surface Go met 10-inch niet eens zo ver vanaf staat. Het scherm was zeker niet groot, enkel is dat niet waar het om gaat.

Leerlingen moeten de tablet gemakkelijk overal mee naar toe moeten nemen. Voor de zakelijke doelgroep vraag ik mij ook af waar deze tablet op gericht is. Daar staat tegenover dat Apple vorig jaar tevens met de iPad naar buiten kwam, specifiek gemaakt voor scholen – zo gaf het bedrijf uit Cupertino toentertijd aan. Niets bleek minder waar, dat apparaat is namelijk nu verkrijgbaar als de iPad 2018. Qua schermformaat is de Surface vergelijkbaar met de iPad, maar de eerstgenoemde heeft wel de rekenkracht om zwaardere taken uit te voeren.

Thibault: De iPad heeft wel degelijk genoeg rekenkracht om alles vlot te draaien, mede dankzij de naadloze integratie van hardware en software. Hoe hard ik ook zou willen dat ‘mijn’ iPad dit debat wint, moet ik toegeven dat ik de Surface Go niet kan haten. Ik heb het apparaat een weekje bij me gedragen en de gedachte dat ik steeds kon terugvallen op een volwaardig Windows-systeem in zo’n compacte vormfactor was heel fijn.

Jeffrey: Waar het dan bij de iPad gaat om een naadloze integratie tussen hard- en software, is dat bij de Surface Go door de nature van Windows mogelijk wat minder het geval. Wel zijn applicaties als Adobe Photoshop/Première te draaien, mocht je het zo ver willen laten komen. En dat laatste is denk ik het belangrijkste voor deze twee tablets, want hoe ver wil je het nu daadwerkelijk laten komen. Geen van beide zijn echte werkpaarden, daar is er niet voldoende rekenkracht voor aanwezig. Maar een echte winst uitspreken zit er niet in, zowel de iPad als de Surface Go zijn ontzettend fijn om te gebruiken – ieder voor zijn eigen doel. Nu, een iPad gebruiken gaat voor sommige instanties niet werken… Maar als je simpelweg wat filmpjes wilt bekijken en zo nu en dan ook een document moet lezen, dan is de Surface Go weer overbodig.

Thibault: Het feit dat we het product van “de concurrentie” niet kunnen haten bewijst inderdaad mooi hoe de twee apparaten beiden hun bestaansrecht hebben. Ik zie dat er bij jou inmiddels Windows Updates zijn begonnen dus ik laat je daar even een halfuurtje van genieten. Tot het volgende debat!