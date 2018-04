De ontwikkelingen van wasmachines hebben de afgelopen jaren alles behalve stilgestaan. Nadat de eerste, met de hand aangedreven, wasmachine werd ontwikkeld is hierna snel de elektrisch aangedreven wasmachine uitgevonden, deze uitvinding vond aan het einde van de negentiende of begin twintigste eeuw plaats. Nu, een eeuw later, wordt er niet meer alleen gekeken naar alleen het primaire doel van een wasmachine; namelijk wassen. Het wassen wordt namelijk als een vanzelfsprekendheid gezien en hedendaags richten de leveranciers zich veel op innovatieve aspecten, zoals connectiviteit, intelligente wasassistentie en Smart Home koppelingen, daar waar de consument is en wanneer zij de wasmachine willen beheren wordt de mogelijkheid aangeboden. De wasmachine op afstand bedienen is het begin van de toekomstige ontwikkelingen welke nog zullen komen. Kortom: een wasmachine wordt alleen maar slimmer.

Home Connect en AI-aangedreven wasassistentie

Smart Home is een trend welke zich steeds vollediger weet te introduceren. Producten zijn steeds vaker met elkaar te koppelen, voor zowel binnen het merk als daarbuiten, doordat het open systeem huishoudelijk apparaten met elkaar verbindt. De merken Siemens en Bosch zijn Home Connect-partner en zijn hierom te gebruiken samen met bijvoorbeeld Amazon Alexa, IFTTT (If This Then That), Nest en SMA Solar Technology AG, waarbij wij niet moeten vergeten dat er nog andere Home Connect Partners aankomen. Smart Home wordt hierdoor dus echt Smart en de wasmachine van de toekomst, naast dat deze op afstand is te bedienen, kan zo dadelijk ook via spraak en andere applicaties verbonden worden.

Siemens en Bosch Home Connect

De Siemens Home Connect wasmachines en Bosch Home Connect wasmachines kun je met de Home Connect App beheren. Met de Home Connect App heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van, de wasmachine waar en wanneer je maar wilt. Daarnaast zijn deze slimme wasmachines voorzien van een Easy Start functie in de Home Connect App welke je helpt het optimale programma te kiezen. Beantwoord een paar vragen over het materiaal en de kleur en stuur vervolgens de aanbevolen programma-instellingen naar het apparaat. Met een perfect schone en droge was als eindresultaat. Ideaal.

Samsung Multi Device Experience

Eenzelfde principe geldt voor het open platform van Samsung dat compatibel is met mobiele apparaten, huishoudelijke apparatuur, tv’s en sensors, voor één enkele, naadloze ervaring. Naast de connectiviteit tussen meerdere huishoudelijk apparaten heeft Samsung een intelligent AI-aangedreven wasassistent ontwikkeld welke op basis van de gebruikersinteracties, waaronder jouw favoriete wasprogramma’s, data verzamelt om een perfect wasresultaat te adviseren. Hierdoor kunnen wij nu zelfs op afstand de Samsung wasmachine bedienen, maar ook nog eens om hulp vragen op basis van het soort wasgoed welke je dezelfde dag in de wasmachine hebt gedaan om later op te dag te laten draaien.

Conclusie

Connectiviteit, intelligente wasassistentie, gemak en Smart Home zijn elementen waarbij de wasmachine invulling kan geven op de wasbehoeften van de gebruiker. De huishoudelijke apparaten worden steeds slimmer en helpen ons om onze dagelijkse huishoudelijk werkzaamheden veel sneller, slimmer en makkelijker te kunnen doen. De toekomst van de wasmachine is niet het op afstand bedienen, maar het altijd en overal beschikbaar hebben van een compleet pakket aan online oplossingen.