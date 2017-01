Bij de lancering van Windows 10 was Microsoft duidelijk: gebruikers met een Windows 7- of Windows 8-computer kregen een jaar lang de mogelijkheid om gratis over te stappen naar het vernieuwde besturingssysteem. De deadline werd benadrukt in de pop-ups die mensen moesten bewegen om de upgrade uit te voeren en er was zelfs een aftelklok voorzien die aangaf hoeveel tijd je nog had om te profiteren van het aanbod. Einddatum 29 juli 2016 kwam en de pop-ups werden afgevoerd tot opluchting van velen. De gratis download is echter gebleven.

Upgrade

Het installeren gaat nog altijd op dezelfde manier in werking, zo ontdekte ZDNet.com. Je haalt via deze pagina het hulpprogramma binnen en negeert het feit dat in de instructies staat dat het programma enkel geldt wanneer je het OS hebt gekocht of een al geactiveerde licentie hebt. Open het hulpprogramma, volg de stappen om het OS op je systeem te zetten (of om de ISO-bestanden op een USB-stick te laden) en je zou normaal zonder obstakels het proces kunnen doorlopen. Je kan je dan nog de vraag stellen of de Windowsversie die je zo bekomt wel een officiële licentie is. Tests lijken erop te wijzen dat dat wel degelijk het geval is, al is er geen definitieve bevestiging.

Achterpoort

Dat er een vrij grote achterpoort bestaat voor het gratis downloaden van Windows 10, is al langer gekend. Microsoft biedt het OS immers zonder tijdslimiet gratis aan voor gebruikers die beroep doen op assistieve technologieën. Het bedrijf heeft geen enkel mechanisme in plaats gebracht om effectief te controleren dat wie gebruik maakt van die mogelijkheid ook nood heeft aan de toegankelijkheidsopties. Wat er op neerkomt dat eigenlijk iedereen langs die weg een Windows 10-licentie kan scoren. Mogelijk is het de reden waarom Microsoft stilzwijgend het gratis upgraden via de standaardmethode ook nog toelaat.

De volgende mijlpaal voor Windows 10 is de Creators Update, die in april van dit jaar op pc’s zal belanden. Microsoft heeft onlangs nog een uitgebreide inkijk gegeven in de nieuwigheden die het voorbereidt voor het besturingssysteem.