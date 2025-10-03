De onmisbare tool voor wie taalproblemen wil oplossen met technologie

We worden overladen met AI-toepassingen en taal-apps, die ook veelvuldig worden ingezet voor het vertalen van gesprekken. Hoewel dit natuurlijk ontzettend handig is, zijn er momenten dat we behoefte hebben aan zekerheid en menselijkheid. In dit soort situaties kan de Tolkentelefoon een uitkomst bieden. Lees snel verder hoe deze onmisbare tool werkt.

Wat is de Vlaamse Tolkentelefoon?

De Vlaamse Tolkentelefoon is een Antwerpse onderneming en onderdeel van Global Tolk. Via Global Tolk kun je in België (maar ook in Nederland) een ervaren tolk en/of cultuurspecialist inschakelen. Wat ooit is begonnen als een kleinschalige stichting, is inmiddels de go-to oplossing als je zoekt naar een betrouwbare en menselijke vertaalpartner.

Hoe werkt het technisch?

Een tolk aanvragen kan op twee manieren, namelijk via de klassieke tolkentelefoon en online. Dit laatste is een nieuwe optie, waardoor je dit zonder tussenpersoon zelf regelt. Van beide hebben we de belangrijkste stappen op een rijtje gezet.

Als je voor de eerste keer een tolk wil inschakelen, dien je altijd eventjes te bellen om een account te maken. Tijdens het eerste gesprek kun je aangeven dat je telefonisch en/of online tolken wilt kunnen aanvragen. Als je al klant bent gaat het aanvragen van een tolk als volgt:

Tolkentelefoon

bel met de klantenservice

houd je klantcode bij de hand

geef de tijd en de duur van het gesprek aan

de klantenservice verbindt je door met de tolk

Online aanvragen

log in met je gebruikersnaam en wachtwoord via de website

dien een nieuwe aanvraag in

kies voor de “ad hoc” dienst

kies een taal en geef aan hoe lang het gesprek duurt

bel het telefoonnummer dat wordt getoond

Tolk reserveren

bel met de klantenservice

geef aan wanneer, hoelang en in welke taal je een tolk wil reserveren

noteer het referentienummer

bel op het moment wederom met de klantenservice en voer het referentienummer in

je krijgt nu de tolk aan de lijn

Videotolk

Een videotolk aanvragen kan tevens op twee manieren. Online, door het boeken van de dienst en het bijvoegen van de link voor de meeting. En telefonisch, door de videodienst te reserveren, waarna je de link voor de meeting na het gesprek mailt naar de klantenservice.

Voorbeelden van toepassingen

De Vlaamse tolkentelefoon kan door iedereen worden gebruikt, van burgers tot overheden en bedrijven. Het maakt dus niet uit voor welk doel je een tolk wil gebruiken en in welke context. Veel voorkomende toepassingen zijn bijvoorbeeld gesprekken tussen gemeenten en anderstaligen, tussen cliënten en gezondheidszorginstellingen (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg, enz.), tussen scholen en ouders/verzorgers, en tussen organisaties en anderstalige werknemers.

Vergelijking met vertaalapps

Hoewel vertaalapps ons leven en de onderlinge communicatie een stuk makkelijker maken, is het in bepaalde situaties gewoonweg onvoldoende. Zelfs als je kiest voor de nieuwste manier om teksten zonder kopiëren te kunnen vertalen is dit niet goed genoeg.

Door gebruik te maken van de Tolkentelefoon kan de situatie worden geschetst, wordt de context meegenomen tijdens het vertalen en maakt de tolk het eenvoudiger om een echt gesprek te voeren. De tolkentelefoon is dus een mooi voorbeeld van het gebruik van technologie én menselijke kennis, voor het creëren van een inclusieve samenleving.

