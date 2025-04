Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Elke ondernemer weet dat goede klantrelaties goud waard zijn. Of je nu een klein bedrijf hebt of werkt bij een grote onderneming: sterke klantrelaties onderhouden is belangrijk voor succes. Maar hoe doe je dat? Lees snel verder voor onze beste vijf tips.

1. Blijf persoonlijk in contact

De meeste klanten waarderen een persoonlijke benadering. In plaats van enkel zakelijke e-mails te sturen, probeer ook eens een handgeschreven kaartje op te sturen of een persoonlijk bezoek te brengen aan je klanten. Dit zorgt voor een warme relatie en laat de klant zien dat je hen waardeert. Je kan ook t-shirts bedrukken met het logo van je bedrijf en die aandoen wanneer je klanten gaat bezoeken. Dat ziet er meteen heel wat professioneler uit.

2. Wees betrouwbaar en transparant

Betrouwbaarheid is een van de pijlers van een goede klantrelatie. Zorg ervoor dat je altijd je afspraken nakomt en wees open en eerlijk over verwachtingen. Klanten willen weten waar ze aan toe zijn, dus wees transparant over levertijden, prijzen en andere belangrijke details. Als er iets verandert, laat het dan meteen weten, zodat je klant niet voor verrassingen komt te staan. Zo bouw je niet alleen vertrouwen op, maar voorkom je ook frustraties.

3. Zet in op waardevolle follow-up

Heb je een klant binnen gehaald? Weet dan dat een verkoopgesprek niet eindigt bij het ondertekenen van een offerte. Na de verkoop is het juist belangrijk om een follow-up te doen. Vraag je klanten of ze tevreden zijn met hun aankoop en of er nog iets is waarmee je hen verder kan helpen. Dit hoeft niet altijd commercieel te zijn. Soms is het genoeg om gewoon een bericht te sturen waarin je ze bedankt voor hun vertrouwen en vraagt of alles in orde is. Zo maak je duidelijk dat je niet enkel geïnteresseerd bent in hun geld, maar ook in hun tevredenheid.

4. Zorg voor gepersonaliseerde producten

Klanten vinden het vaak fijn wanneer ze iets kunnen krijgen dat speciaal voor hen is. Denk aan op maat gemaakte producten of gepersonaliseerde geschenken. Je kan bijvoorbeeld balpennen bedrukken voor een bedrijfsevent of als geschenk voor trouwe klanten. Door geschenken te geven die je klanten ook effectief kunnen gebruiken en leuk vinden, toon je dat je moeite doet om hun ervaring te verbeteren.

5. Toon je dankbaarheid

Het lijkt misschien heel simpel, maar je dankbaarheid tonen aan klanten is een krachtige manier om je klantrelaties te versterken. Of het nu gaat om een simpele ‘dankjewel’ of om een kortingsbon voor hun volgende aankoop, klanten waarderen het enorm wanneer ze voelen dat hun steun wordt gewaardeerd. Het kan er zelfs voor zorgen dat ze vaker terugkomen of dat ze jouw bedrijf aanbevelen bij anderen. Niet onbelangrijk dus!

Dit artikel is geschreven door een van onze partners en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.