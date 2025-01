Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: je vindt de perfecte baan, past je CV en sollicitatiebrief aan, verstuurt je online sollicitatie en bidt dan dat deze de beruchte zes seconden durende CV-beoordelingstest doorstaat. Helaas raakt je sollicitatie vaker wel dan niet zoek in het applicant tracking system – en vraag je je af waarom de werkgever of hiring manager niet zo in je geïnteresseerd was. Wat veel werkzoekenden zich niet realiseren is dat 75% van de sollicitaties niet door menselijke ogen wordt gezien. Zorg er dus voor dat je een ATS friendly CV maakt, waarover je hieronder meer leest.

Wat is een applicant tracking system?

Een applicant tracking system (ATS) is een soort software voor het scannen van CV’s die door recruiters en werkgevers wordt gebruikt tijdens het sollicitatieproces om de sollicitaties die zij ontvangen voor openstaande vacatures te verzamelen, sorteren, scannen en rangschikken. Het applicant tracking system werd oorspronkelijk ontwikkeld voor grote bedrijven die gewend zijn om wekelijks duizenden inkomende sollicitaties te verwerken. Tegenwoordig vertrouwt ongeveer 99% van de Fortune 500-bedrijven op ATS-software om hun wervingsproces te stroomlijnen. Wat begon als een wervingsoplossing voor grote werkgevers, is echter uitgegroeid tot een alledaagse tool voor bedrijven van alle soorten en maten.

Hoe schrijf je een ATS-vriendelijke CV?

Wil je er zeker van zijn dat je CV voldoet aan de ATS-vereisten? Volg dan de onderstaande tips van CVMaker BE om een ​​ATS friendly CV te schrijven en te gebruiken.

Zet geen belangrijke details in de kop- of voettekst

Niet alle applicant tracking systems kunnen informatie die is opgeslagen in de header- en footer-secties van een Word-document correct lezen en parseren. Sterker nog, ons onderzoek bevestigde dat de ATS 25% van de tijd niet in staat was om een ​​deel van de contactgegevens van de werkzoekende te identificeren. Voorkom hetzelfde lot door belangrijke contactgegevens (zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres) buiten de header of footer van je CV te plaatsen.

Selecteer het juiste bestandstype voor je CV: PDF versus Word

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, is een PDF niet het meest ATS-vriendelijke bestandstype. Hoewel PDF-bestanden het beste zijn om het ontwerp en de opmaak van je CV-sjabloon te behouden, zijn ze niet compatibel met alle ATS-software. Als je wordt gevraagd om je CV te uploaden naar een applicant tracking system en “PDF” staat vermeld bij de bestandsformaten die je kunt gebruiken, kun je gerust een PDF-versie van je CV sturen. Als het systeem echter niet specificeert welke bestandstypen compatibel zijn, speel dan op safe en houd het bij een Word-document in .doc of .docx.

Optimaliseer je CV met trefwoorden

Een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat je CV compatibel is met een ATS, is door je CV te optimaliseren met de juiste trefwoorden (ook wel bekend als trefwoordoptimalisatie). In tegenstelling tot een “buzzword“, dat doorgaans wordt beschouwd als een wollige term zoals “proactief” of “zelfstarter”, vertegenwoordigen trefwoorden de zachte en harde vaardigheden die je bezit en de expertise die je in de loop der jaren hebt opgedaan die je kwalificeren voor je doelbaan.

