Een autobatterij zorgt ervoor dat je auto start en dat alle elektrische onderdelen goed functioneren. In dit artikel bespreken we de verschillende soorten autobatterijen, hun voor- en nadelen, en hoe je de levensduur en prestaties van je batterij kunt optimaliseren. Voor meer informatie en een breed assortiment aan autobatterijen, kun je terecht bij Winparts.be.

Verschillende soorten autobatterijen

Er zijn verschillende soorten autobatterijen beschikbaar op de markt, elk met hun eigen voor- en nadelen. Eigenlijk werken batterijen allemaal via hetzelfde principe. De batterij heeft 2 polen en een vloeistof waar de polen inzitten, elektrolyt genoemd. Bij het opladen bewegen zich deeltjes van de ene pool naar de andere, hierbij slaan ze energie op. Bij het ontladen gaan de deeltjes de andere kant op, en komt de energie vrij.

Het onderscheid tussen de verschillende soorten batterijen, is het materiaal van de polen en het elektrolyt. De twee meest voorkomende types zijn loodzuur- en lithium-ionbatterijen.

Loodzuurbatterij

De loodzuurbatterij is de traditionele en meest gebruikte batterij in auto’s. Ze zijn relatief goedkoop en betrouwbaar. Een loodzuurbatterij heeft polen van lood en koolstof. Het elektrolyt is vaak gedemineraliseerd water.

Voordelen:

Loodzuurbatterijen zijn goedkoper in aanschaf dan lithium-ionbatterijen. Ze zijn al decennia in gebruik en zijn betrouwbaar en goed te onderhouden. Loodzuurbatterijen zijn goed recyclebaar, wat beter is voor het milieu.

Nadelen:

Ze zijn zwaarder dan lithium-ionbatterijen, wat kan leiden tot een hoger brandstofverbruik. Loodzuurbatterijen vereisen regelmatig onderhoud, zoals het bijvullen van gedestilleerd water. Ze hebben over het algemeen een kortere levensduur dan lithium-ionbatterijen.

Lithium-ionbatterij

Lithium-ionbatterijen zijn een nieuwer type batterij dat steeds populairder wordt, vooral in elektrische en hybride voertuigen. Het is hetzelfde soort batterij dat ook in telefoons en andere elektrische apparaten zit.

Voordelen:

Ze zijn lichter dan loodzuurbatterijen, wat kan bijdragen aan een lager brandstofverbruik. Lithium-ionbatterijen vereisen weinig tot geen onderhoud en gaan langer mee dan loodzuurbatterijen.

Nadelen:

Lithium-ionbatterijen zijn duurder in aanschaf en gevoeliger voor extreme temperaturen. Zo raken ze sneller oververhit en verliezen ze capaciteit als het koud is. Het recyclen van lithium-ionbatterijen is moeilijker en duurder dan dat van loodzuurbatterijen. Ook zijn de stoffen in de batterijen, zoals lithium en kobalt, gevaarlijk en duur om te delven.

Levensduur en prestaties van een autobatterij

Een autobatterij heeft maar een beperkte levensduur. De deeltjes in de batterij hebben na verloop van tijd steeds meer moeite om spanning vast te houden. Gemiddeld gaat een autobatterij zo’n 3-5 jaar mee, voordat die toe is aan vervanging. Toch zijn er een aantal dingen die je kan doe om de levensduur van je batterij te verlengen.

Een autobatterij blijft langer goed als de auto regelmatig wordt gebruikt. Als de auto langere tijd stilstaat, loopt de batterij langzaam leeg. Hierbij vormen de looddeeltjes kristallen op de polen, dit heet sulfatering. De kristallen vormen een laagje op de polen, die verhinderen dat de deeltjes zich aan de polen hechten. Hierdoor kan de batterij dus niet meer goed opladen.

Voor loodzuurbatterijen is regelmatig onderhoud essentieel. Controleer het vloeistofniveau en vul indien nodig bij met gedestilleerd water. Zorg er ook voor dat de batterij schoon is en dat de aansluitingen vrij zijn van corrosie.

Investeer in een kwalitatief goede batterij. Goedkopere batterijen kunnen op korte termijn geld besparen, maar hebben vaak een kortere levensduur en minder goede prestaties. Bij Winparts.be vind je een breed assortiment aan hoogwaardige autobatterijen voor alle automodellen. Je vindt gemakkelijk de juiste batterij door je voertuiggegevens in te voeren. Met deze tips en de service van Winparts.be, kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.