We worden ons steeds bewuster van het belang van online privacy. Profielen op sociale media zijn niet langer zichtbaar voor de hele wereld. Telefoonnummers en e-mailadressen houden we angstvallig geheim voor vreemde ogen. En het online delen van foto’s van onze kinderen, vakanties en stapavondjes raakt steeds meer uit de mode. Toch gaan we nog geregeld de fout in als het om onze online privacy gaat. In dit artikel delen we een paar van de meest gemaakte fouten.

Allerlei apps downloaden

Tegenwoordig bestaat er overal wel een app voor. Of je nu wil stoppen met roken, een paar kilo wil afvallen of benieuwd bent naar de weersverwachtingen of voetbaluitslagen. Om de app te kunnen gebruiken, moet je eerst akkoord gaan met de privacyverklaring. Daarin staat welke gegevens de app over jou verzamelt en wat ermee gebeurt. Er zijn maar weinig mensen die deze verklaring ook daadwerkelijk lezen.

De meesten gaan meteen akkoord en geven de app daarmee onbedoeld toegang tot bijvoorbeeld je contacten of fotobibliotheek. Daarnaast bevat bijvoorbeeld een gezondheidsapp veel persoonlijke gegevens, zoals een menstruatiecyclus, je gewicht en wat je dagelijks eet. Neem daarom nooit apps in gebruik voor helemaal duidelijk is wat er met je gegevens gebeurt en hoe goed zo worden beschermd.

Surfen op openbare netwerken

Door te internetten via openbare netwerken, gooi je de deur wagenwijd open voor hackers, malware en virussen. Het is dus het beste om gratis wifi zoveel mogelijk te vermijden, tenzij je de nodige voorzorgsmaatregelen in acht neemt. Ga in ieder geval niet internetbankieren terwijl je ingelogd bent op een openbaar netwerk. Ook het inzetten van een VPN is sterk aan te raden. Met een VPN voorkom je dat anderen, en dan vooral die van het criminele soort, meekijken met jouw online activiteiten. Er vindt encryptie plaats van alle uitgewisselde gegevens. En je eigen IP-adres gaat schuil achter dat van de VPN-server. Je kunt naar je IP-adres zoeken, door ‘wat is mijn IP’ in de zoekbalk in te typen.

Kinderen zonder toezicht laten internetten

Menig ouder heeft het al eens meegemaakt. Hun kind zit ogenschijnlijk onschuldig een spelletje op de smartphone te spelen. Maar als er een paar dagen later een flink bedrag wordt afgeschreven, valt het kwartje. Kindlief heeft kennelijk zijn of haar voorraad munten en accessoires uitgebreid zonder het eerst even te vragen. Naast deze vreselijk dure in-app-aankopen, bestaat er ook een groot risico op het downloaden van malware. Als je hetzelfde toestel gebruikt voor bijvoorbeeld internetbankieren, kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Meedoen aan quizzen

Wil je je kennis testen over die ene populaire serie? Of ben je benieuwd op welk dier jij het meeste lijkt? Online, en dan met name op sociale media, word je voortdurend aangemoedigd om mee te doen aan allerlei testjes. Toch is dit allesbehalve een onschuldig tijdverdrijf. Elke keer wanneer je deelneemt aan zo’n quiz, moet je persoonlijke gegevens invullen. Er kan zelfs gevraagd worden naar de naam van je eerste huisdier. En laat dat nou net de beveiligingsvraag voor je e-mailaccount zijn. Wees daarom voorzichtig met online quizzen en vul ze alleen in als je weet door wie ze gemaakt zijn.

Vergeten om uit te loggen

Dit is eigenlijk een inkopper. Maar het ligt zo voor de hand dat veel mensen het nogal eens willen vergeten: uitloggen. Gebruik je een computer in bijvoorbeeld de bibliotheek, een internetcafé of op het werk? Door niet uit te loggen, kan iedereen die na jou achter de computer gaat zitten, zomaar in je accounts komen. Meld je ook af bij accounts waarin je via je smartphone bent ingelogd. Meestal kan het geen kwaad om ingelogd te blijven. Maar vooral voor accounts met gevoelige informatie is steeds uit- en weer inloggen nog steeds het veiligst.

