Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Het blijkt dat de meeste advocaten geen technologie gebruiken om grote hoeveelheden informatie door te spitten. Dat is echt een gemiste kans, want het wordt hoog tijd dat ook Nederlandse advocaten de voordelen van goede technologie gaan inzien en gebruiken om competitiever te worden. Toch is het echt in opkomst. In dit artikel meer over de soorten technologie en hoe het door een advocatenbureau in Antwerpen al goed gebruikt kan worden. Lees verder voor meer informatie!

De opkomst van legal tech

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in juridische technologie winnen snel terrein in de advocatuur. Zij bieden software aan die juridische werkzaamheden kan automatiseren. Hoe tof is dat? Deze trend is een flinke uitdaging voor de traditionele advocatenkantoren. Met de groeiende hoeveelheid data en snellere computers wordt het steeds handiger en zelfs noodzakelijk om systemen te gebruiken die zelf kunnen leren, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning.

AI-vertaling

AI-technologieën openen veel deuren voor advocatenkantoren, vooral als het gaat om vertalingen. Nu er steeds meer internationale klanten zijn, is er een groeiende vraag naar snelle en precieze vertalingen van juridische documenten. AI-vertaaltools zijn hier perfect voor; ze kunnen snel contracten en andere documenten vertalen, waardoor advocatenkantoren efficiënter kunnen werken en beter kunnen communiceren met hun internationale klanten.

Kennisbeheer

Een andere handige functie van AI is kennisbeheer. Met AI kunnen advocaten snel enorme bergen data doorzoeken, patronen ontdekken en makkelijk bijblijven met de nieuwste veranderingen in wetten en regels. Dit bespaart niet alleen tijd, maar maakt het ook makkelijker om documenten te ordenen en tijdrovende taken te automatiseren.

Contractanalyse en -beheer

AI wordt ook veel gebruikt voor het analyseren en beheren van contracten. Met deze tools kunnen advocaten snel eventuele problemen in contracten vinden. Dit maakt ze een stuk efficiënter werken en zo kunnen ze hun cliënten beter van dienst zijn. Door contracten op één centrale plek op te slaan en AI te gebruiken, kunnen advocatenkantoren hun service verbeteren en een streepje voor krijgen op de concurrentie.

Opstellen van documenten

Generatieve AI wordt steeds vaker ingezet voor het maken van documenten. AI-algoritmen kunnen aan de hand van sjablonen en gestructureerde data documenten opstellen. Op die manier wordt het proces niet alleen sneller gemaakt, maar ook eventuele fouten worden snel opgespoord. Hierdoor kunnen advocaten hun werk sneller afronden en beter voldoen aan de wensen van hun cliënten.

Chatbots voor klantenservice

Tot slot gebruiken advocaten steeds vaker chatbots als eerste aanspreekpunt voor cliënten. Deze door AI aangedreven chatbots kunnen helpen met algemene vragen en cliënten doorsturen naar de juiste afdeling voor ingewikkeldere kwesties. Dit maakt de klantenservice sneller en efficiënter, zodat advocaten zich kunnen focussen op de echt complexere juridische vraagstukken. Niet alleen in de advocatuur, maar in vrijwel iedere sector wordt AI steeds vaker ingezet om efficiënter te werken.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.