Een Chat GPT-prompt is in principe gewoon datgene je aan Chat GPT vraagt, waarna deze bekende AI tool een antwoord teruggeeft. Om het antwoord te krijgen dat je zoekt, moet je je vraag op de juiste manier stellen. Vertel Chat GPT precies wat je wilt weten, geef genoeg informatie, probeer niet bevooroordeeld te zijn en als het niet meteen lukt, probeer het dan opnieuw met een aangepaste vraag. Je kunt over van alles vragen, zoals school, werk, of zelfs over specifieke onderwerpen zoals rioolvliegjes bestrijden. Maar onthoud goed dat Chat GPT niet perfect is en soms fouten kan maken. Neem dus niet zomaar alles klakkeloos aan. Hier zijn een paar tips om een goede Chat GPT prompt te maken.

De basis van een goede prompt

Chat GPT en andere AI-modellen denken in verbanden. Ze gebruiken een algoritme om te begrijpen waar je vraag over gaat en zoeken dan het best passende antwoord. Hoe duidelijker en meer info je geeft, hoe beter en preciezer het antwoord dat je terugkrijgt. Er zijn wel wat kanttekeningen. Als je steeds heel specifieke vragen stelt, kan het zijn dat je steeds soortgelijke antwoorden krijgt en geen nieuwe ideeën of perspectieven krijgt. Dat komt door hoe het algoritme werkt. Dus pas op voor zoiets als een ‘filterbubbel’ door deze algoritmes.

Wees duidelijk en specifiek

Ten eerste moet je je vraag duidelijk en precies stellen. Zo snapt Chat GPT beter wat je wilt weten. In plaats van een vaag verhaal over ongediertebestrijding, zeg je bijvoorbeeld dat je doe-het-zelf tips wilt om rioolvliegjes te bestrijden.

Geef achtergrondinformatie

Het is echt belangrijk om goede achtergrond info te geven als je een vraag stelt aan Chat GPT. Door te zeggen “als… (wat je rol is) wil ik… (wat je wilt bereiken)’ zodat… (waarom je dat wilt)”, wat vaak bij scrum projecten gebruikt wordt. Op deze manier maak je meteen duidelijk wat je bedoelt. Dit maakt het voor iedereen makkelijker om te snappen wat je wilt en zorgt ervoor dat Chat GPT precies het juiste antwoord kan geven. Een voorbeeld kan zijn: als eigenaar van een gezinswoning wil ik de rioolvliegjes in mijn woning bestrijden om te voorkomen dat mijn gezin ziek wordt. Je hebt hierbij de rol (eigenaar van een gezinswoning), het gewenste resultaat (het bestrijden van rioolvliegjes) en het doel (het voorkomen van ziekte bij je gezin) duidelijk geformuleerd. Hierdoor krijgt de chatbot een helder beeld van wat je wilt bereiken en waarom.

Vraag één ding tegelijk

Een goede vraag aan Chat GPT is simpel en gaat over één ding tegelijk. Vraag dus niet alles in één keer te vragen, zoals “Hoe ontstaan rioolvliegjes en moet ik ze zelfs bestrijden of kan ik beter een professional inschakelen?”, kun je het beter opsplitsen. Vraag eerst: “Hoe ontstaan rioolvliegjes?” en daarna “Hoe kan ik rioolvliegjes zelf bestrijden?” En dan “Wat doet een professional om rioolvliegjes te bestrijden?”. Zo is het veel duidelijker.

Vermijd persoonlijke vragen

Je kunt ook het beste je eigen meningen en voorkeuren achterwege laten. Focus liever op de feiten en vertel precies wat je nodig hebt voor je vraag.

Probeer en herformuleer

Krijg je niet meteen wat je zoekt van ChatGPT? Probeer je vraag dan anders te stellen of vraag door op het antwoord dat je kreeg. Je kunt namelijk een beetje spelen met hoe je bepaalde dingen vraagt. Zo vind je vanzelf een manier die werkt en de antwoorden oplevert die je nodig hebt.

