Het kiezen van de juiste verlichting voor een bedrijfshal is echt een taak waar je goed voor moet gaan zitten. Sinds LED-verlichting de markt heeft veroverd, zijn een hoop bedrijven overgestapt op deze energiezuinige oplossing. Het lijkt dus een no-brainer te zijn om die kant op te gaan en ook LED verlichting in je bedrijfshal te plaatsen. Echter is deze overstap niet iets wat je zomaar doet.

Weet wat je koopt

Als we het hebben over het upgraden van de verlichting in een bedrijfshal, dan is het belangrijk even stil te staan wat je daar wil installeren. LED verlichting is ten eerste een goede optie voor duurzaamheid; niet alleen gaat het langer mee, het heeft ook nog eens een lager energieverbruik dan andere lampen. Maar, en dit is een grote maar, er wordt niet altijd duurzame ledverlichting geproduceerd. Een studie van het Office of Scientific and Technical Information wijst uit dat sommige van die zogenaamd ‘duurzame’ LED-lampen… nou ja, niet zo duurzaam zijn als ze beweren. Dan krijg je een lamp die meer stroom vreet dan je dacht, of die het veel eerder begeeft. Als je dus op zoek gaat naar nieuwe lampen voor de hal, zorg dan dat je je huiswerk doet. Ga voor de merken die bekendstaan om hun kwaliteit en die echt achter hun energie-efficiëntie en levensduur staan.

En weet wat je bedrijfshal nodig heeft

Niet elke bedrijfshal heeft hetzelfde nodig. De ene ruimte is de andere niet. Kijk goed naar wat je precies doet in die hal. Hoe hoog is je plafond? Hoe groot is de ruimte? Wat voor werk wordt er gedaan? Dat soort dingen. Als we het bijvoorbeeld hebben over een ruimte waar fijnmechanische werkzaamheden worden verricht, heb je veel beter ligt nodig dan in bijvoorbeeld een opslagplek. Weet dus welke lichtintensiteit en kleurweergave-index (CRI) je nodig hebt. Dus een beetje nadenken, wellicht met een goede analyse, helpt je om een setup te kiezen die niet alleen je energierekening laag houdt, maar ook je mensen blij maakt en productief houdt.

Installatie en impact

Als we het over LED verlichting hebben, dan denk ik direct aan hoe belangrijk het is om niet alleen naar de lange levensduur te kijken. Tuurlijk, LED’s gaan lang mee, maar laten we niet vergeten dat ze niet helemaal zonder onderhoud zijn. Als je slim bent, kies je voor een systeem dat zowel makkelijk te installeren als te onderhouden is. Dit kan je op de lange duur echt een hoop geld schelen, en zorgt ervoor dat je bedrijfsvoering soepel blijft lopen.

Kosten kunnen voor sommige mensen desondanks een drempel zijn. Ja, LED’s kunnen initieel duurder zijn, maar als je het grotere plaatje bekijkt? Die hogere kosten vooraf kunnen je uiteindelijk flink wat besparen op je energierekening en onderhoudskosten. Het gaat allemaal om het vinden van die sweet spot tussen wat je direct betaalt en wat het je over de lange termijn kost, de zogenaamde Total Cost of Ownership. Op lange termijn kun je daardoor best wel eens voordeliger uit zijn met die aanvankelijk duurdere LED verlichting.

Tot slot: impact op duurzaamheid en werkomgeving

Naast alle voordelen die we al hebben besproken, kunnen we gewoon niet om het belang van duurzaamheid heen als we het hebben over LED-verlichting in de bedrijfshal. Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig milieubewuster wordt, en dat is maar goed ook! Door te kiezen voor duurzaam geproduceerde LED-verlichting, doen je niet alleen iets goeds voor jouw portemonnee door operationele kosten te besparen, maar zet je ook je bedrijf neer als een mileauverantwoorde organisatie.

Op de werkvloer doet LED verlichting meer dan je zou denken. Het gaat niet alleen om het kunnen zien van je werk, maar het heeft ook een enorm effect op hoe je je voelt. Een fijn licht kan je gezondheid en welzijn echt een boost geven. Dat betekent meer tevredenheid op het werk en, je raadt het al, ook een boost in productiviteit. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kleine dingen, zoals hoe intens dat licht is, de kleurtemperatuur, en of je het licht een beetje kunt dimmen als dat nodig is. Als je het mij vraagt, zijn dat soort dingen superbelangrijk om een werkplek te creëren waar je niet alleen goed kunt werken, maar waar je je ook goed voelt.

