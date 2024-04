Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Je hebt vast weleens die momenten dat je tijd tekort komt voor het draaien van simpelweg een was. De was doen kan soms best onze vrije tijd in de weg zitten, of je komt er soms te laat door bij je afspraak met vrienden. Maar de technologie heeft niet stilgezeten zoals je hebt kunnen merken en gelukkig zijn er daardoor steeds meer slimme wasmachines. Veel huishoudelijke apparaten zitten in de overgangsfase naar het op afstand kunnen bedienen van de functies en zo ook je wasmachine. Benieuwd wat de voordelen hiervan zijn? HG vertelt je er meer over!

Vanaf het terras je wasmachine bedienen

Hoe fijn is het om thuis te komen na een gezellig drankje op het terras en je wasmachine is al klaar? Steeds meer slimme wasmachines kunnen het. Dit is helemaal interessant wanneer je een wasmachine en droger ineen hebt. Dan kun je met een bijbehorende applicatie je was- en droogprogramma’s waar je ook bent starten. Daarnaast weet je via de applicatie ook wat er met je was gebeurt. Je moet wel zo nu en dan je wasmachine reinigen. Dit kun je doen door af en toe de wasmachine op 90 graden te laten draaien. Of laat hem op 60 graden draaien en voeg wat natuurazijn of soda toe.

Door pushmeldingen meer rust in je hoofd

Op de applicaties van slimme wasmachines kun je ook pushmeldingen activeren om je te laten weten wanneer je wasje klaar is. Zo kun je je focussen op andere belangrijke zaken en vergeet je nooit meer een was eruit te halen. Zo heeft de wasmachine al een lange weg afgelegd, de eerste machine werd handmatig bediend. Dit bestond uit een grote houten ton met daaraan een zwengel om de kleding rond te laten draaien. Gelukkig is het doen van de was niet meer zo arbeidsintensief. Nu kom je thuis en is je was klaar om meteen al aan te trekken door de droger, of kan je het meteen buiten hangen.

In een druk bestaan is timing alles

Stel je gaat een dagje weg en je wil dat je wasje klaar is wanneer je terugkomt, dan kan je tegenwoordig vaak kiezen voor een speciale timerfunctie waarmee je kunt kiezen wanneer je wasprogramma klaar is. Om dat juist in te stellen helpen de meeste applicaties je op weg door een makkelijk te volgen keuzemenu. Door deze functie kun je thuiskomen en is je wasmachine ook precies dan klaar. Het is namelijk niet erg verstandig om je wasje een dag lang in de wasmachine te laten zitten na het draaien. Er kunnen namelijk onaangename geuren ontstaan door het vochtige milieu van de wasmachine. Schimmels en bacteriën ontstaan niet zo erg snel, maar er ontstaat wel een grotere kans. Wat misschien wel het meest vervelende is, is dat een langdurige blootstelling aan vocht kan leiden tot de vervaging van kleuren en verslechtering van de stof. Met een slimme wasmachine hoef je je hier dus geen zorgen meer om te maken en blijft jouw was er nooit lang in zitten nadat het programma gereed is.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.