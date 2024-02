Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Voor mensen die minder mobiel zijn, zoals ouderen of mensen met een handicap, kan de installatie van een traplift in huis een goede oplossing zijn om hun autonomie te bewaren en de kwaliteit van leven te verbeteren. Zo kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen en alle verdiepingen van hun huis gebruiken. Bovendien zijn de trapliften van tegenwoordig niet te vergelijken met de modellen die 10 jaar geleden op de markt kwamen. De huidige trapliften zijn wonderen van technologie, die gebruiksgemak en comfort combineren met de hoogste veiligheidsnormen. Vandaag nemen we een innovatieve technologie onder de loep: ASL-technologie.

Gepatenteerde technologie

Om een antwoord te bieden op die twee uitdagingen heeft marktleider TK Home Solutions, voorheen bekend als ThyssenKrup, de gepatenteerde ASL-technologie ontwikkeld. Dankzij die technologie wordt het gebruik van een traplift niet alleen veiliger en comfortabeler, het resulteert ook in meer installatiemogelijkheden en ruimtebesparing.

Maar was is ASL-technologie nu eigenlijk? ASL staat voor Advanced Swiveling en Leveling Technology, wat je kunt vertalen als geavanceerde draai- en waterpastechniek. De draaitechniek houdt in dat de stoel en de voetensteun tijdens de rit meebewegen, zodat ze zich steeds in de veiligste positie bevinden. Bovendien zit bij gebruik van deze techniek de voetensteun vast aan de zitting, waardoor de voeten en benen van de gebruiker in een vaste positie blijven ten opzichte van de heupen.

De waterpastechniek zorgt er op zijn beurt voor dat de stoel perfect horizontaal blijft staan gedurende de hele rit. Zo merkt de gebruiker helemaal niet dat de stoel en de voetensteun eigenlijk aan het draaien zijn. Bovendien kan dankzij deze technologie de voetensteun verder naar voor worden geplaatst. Dat maakt dat de gebruiker zijn of haar knieën minder moet buigen. Men kan ook gemakkelijker op- en afstappen, want de stoel kan in de gewenste richting worden gedraaid.

Smart trapliften

Hoe kreeg TK Home Solutions dit nu voor elkaar? Dat kan omdat hun trapliften echte ‘smart’ modellen zijn die over maar liefst twee processoren beschikken om constant berekeningen uit te voeren en zo de draaibeweging en de evenwichtsmodule aan te sturen. De hoofdprocessor, ondersteund door een veiligheidsprocessor, verwerkt de gegevens van de trapliftrail en van een ingebouwde gyroscoop. Deze processor stuurt een berekening naar zowel de motor van de automatische draaizitting als naar de evenwichtsmotor, zodat deze de draaizitting en voetensteun kunnen laten meedraaien en perfect horizontaal houden.

Het resultaat is een veel comfortabelere ervaring voor de gebruiker, verhoogde veiligheid en meer installatiemogelijkheden. Omdat de traplift met ASL-technologie ook achterwaarts de trap op kan en alle onderdelen ervan op maat kunnen worden geprogrammeerd, wordt het namelijk mogelijk om de traplift te installeren op nauwere en steilere trappen of in huizen waar de hal of overloop vroeger te smal zouden zijn geweest om de draaibeweging te maken. Deze technologie zal het met andere woorden voor nog meer mensen mogelijk maken om zo lang als mogelijk zelfstandig in huis te blijven wonen en zo hun autonomie en vertrouwde omgeving te behouden.

