Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Door alle dynamische ontwikkelingen op het gebied van marketing staan steeds meer ondernemers voor de uitdaging om de meest effectieve manieren te vinden om hun boodschap over te brengen. Hierbij is de keuze tussen, of combinatie van, offline en online reclame van cruciaal belang. Want wat werkt het beste voor jouw bedrijf en jouw doelgroep? In dit artikel bespreken we belangrijke overwegingen, zodat jij een goede keuze kunt maken voor de inzet van reclame.

Bepaal je bereik

Om de perfecte mix tussen marketing te vinden is het van belang om eerst stil te staan bij de doelstelling die je wilt bereiken. Wil je een enorm groot bereik, of wil je een specifieke doelgroep benaderen?

Online marketing biedt de kansen om nauwkeurig en in grote getalen mensen te bereiken. Ook zorgt het voor meetbare resultaten en kun je de interactie opzoeken met een grote doelgroep. Offline marketing daarentegen, denk aan het drukken van stickers of uitdelen van flyers, is enorm geschikt voor lokale zichtbaarheid. Zo biedt het de kans om met een tastbaar product een blijvende indruk achter te laten en kun je jouw creativiteit de vrije loop te laten in een pakkend ontwerp.

Merkbekendheid of resultaatgericht

Als je dan het bereik van jouw boodschap hebt afgebakend, is het ook belangrijk om te bepalen wát je met de reclame wilt bereiken. Gaat het om algemene merkbekendheid van jouw bedrijf, product of dienst? Of wil je resultaatgericht te werk gaan en kunnen analyseren wat de reclame voor jou betekend heeft?

Bij online reclame kun je de resultaten gedetailleerd analyseren. Ook kun je tussentijds de resultaten aanpassen om de effectiviteit van jouw boodschap te vergroten. Via deze weg weet je precies wat er gebeurt.

Anderzijds kun je met offline reclame de merkbekendheid als geen ander verhogen. Door maar vaak genoeg zichtbaar te zijn op straat, zullen voorbijgangers vanzelf aan jou denken als ze een bepaalde behoefte hebben die jouw bedrijf kan vervullen.

Kies je kostenplaatje

Reclame maken kost uiteindelijk gewoon geld. Of je dit offline of online doet, kan nogal wat verschil maken voor de portemonnee. Zo kan online reclame al snel duur worden als je een heel groot publiek wilt bereiken, maar ook goed drukwerk voor offline reclame kan prijzig worden. Effectieve online marketing moet je daarbij vaak aan specialisten overlaten, waardoor het kostenplaatje hiervan nog verder op kan lopen.

Toch zijn er bij fysieke, offline reclamematerialen wel een stuk meer opties om voor een kleine prijs toch iets moois neer te zetten. Zo kun je stickers, flyers of visitekaartjes al gemakkelijk in grote getalen uitdelen, zonder dat de productie hiervan heel veel hoeft te kosten. Door te kiezen voor een Belgische drukkerij die productie in eigen huis heeft, kun je deze kosten ook nog eens laag houden.

Bedenk jouw ontwerp

Heb je op een rij welke doelgroep je wilt bereiken, wat het doel is van jouw reclame en wat het geheel mag kosten? Dán kun je aan de slag met een pakkend ontwerp. En in plaats van te kiezen tussen één van de twee reclame middelen, kun je de twee middelen ook combineren. Door jouw ontwerp op beide uitingen af te stemmen creëer je zowel online als offline een herkenbaar beeldmerk, waardoor beide campagnes kunnen profiteren van elkaars effectiviteit. Juist deze mix kan een krachtige ondersteuning zijn en bijdragen aan het succes van jouw bedrijf.

Dit artikel werd geschreven door een van onze partners en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.