Succesvol ondernemen heb je voor een groot deel zelf in de hand. Zo moet je actief bezig gaan met de online zichtbaarheid en vindbaarheid van je bedrijf om zo klanten te scoren en omzet en winst te maken. Er zijn verschillende manieren om dat vandaag de dag te doen, waarbij online marketing en SEO niet meer mogen ontbreken.

Met behulp van een computer, een internetverbinding en de nodige kennis en ervaring kun je ervoor zorgen dat je meer mensen kennis laat maken met je bedrijf en product en/of diensten. Waarom SEO hierbij onmisbaar is, lees je in dit artikel over de voordelen van SEO inzetten.

Wat is SEO precies en welke vormen van SEO zijn er?

Als eerst is het goed om meer te weten te komen over het begrip SEO. SEO staat voor Search Engine Optimization, oftewel zoekmachineoptimalisatie. Onder SEO verstaan we alle werkzaamheden, zoals processen en verbeteringen, die je uitvoert met als doel om de website van je bedrijf op een organische manier hoger in Google te laten verschijnen. Daar komt uiteraard van alles bij kijken, want dit gebeurt niet zomaar. Organisch betekent hier namelijk dat je er geen geld voor betaalt om je website hoog te laten ranken. Dat kan wel, maar dat is een ander begrip: SEA, oftewel Search Engine Advertising.

Dat betekent niet dat het investeren in SEO geen geld kost. Tenzij je zelf over de juiste kennis beschikt, is het aan te raden om een professional in SEO in te huren voor je bedrijf. Logischerwijs kost dat geld, maar daar krijg je veel bezoekers voor terug. Er zijn verschillende manieren om je website hoger te laten scoren in de zoekmachine. Daarbij wordt gekeken naar drie categorieën: technische SEO (de ‘achterkant’ van een website), kwalitatieve content en het creëren van autoriteit door middel van linkbuilding. Daarmee laat je de zoekmachine zien dat jouw website het linken waard is en dus autoriteit heeft.

Zichtbaarheid voor mogelijke klanten is grootste reden van SEO inzetten

Een van de grootste redenen om te investeren in SEO is omdat je hiermee indirect klanten kunt scoren. Dat zit zo: een professional gaat bezig met het verbeteren van je website om zo hoger te scoren in Google. Zo’n hoger plekje in de zoekmachine zorgt er meteen voor dat je website beter gevonden wordt en vaker wordt aangeklikt door mensen die specifiek op zoek zijn naar een bepaald product of een bepaalde dienst. Met het groeiend aantal bedrijven in België kun je met behulp van het inzetten van steengoede SEO je concurrenten aftroeven, puur omdat je website beter gevonden wordt.

Een toppositie in Google is niet afhankelijk van een bepaald budget

Wat daarbij zo voordelig is aan het inzetten van SEO is dat je voor het behalen van een toppositie niet afhankelijk bent van een bepaald budget, zoals dat bij SEA wel het geval is. Natuurlijk moet je een SEO bureau of professional betalen die je inhuurt, maar hierbij heb je niet te maken met een dag- of weekbudget. Veel adverteerders hanteren dat wel. Hierbij geldt dat wanneer je budget op is je website en dus je bedrijf meteen niet meer zichtbaar is. Bij SEO investeer je in zichtbaarheid voor de lange termijn; een must voor bedrijven die klanten aan zich willen binden.

Groot voordeel van SEO: duurzame investering

Content waar je jarenlang wat aan hebt en die je dus jarenlang kunt laten staan, heeft een duurzaam karakter. Dat is een belangrijk voordeel dat door veel ondernemers vaak wordt onderschat, terwijl het niet alleen interessant is voor je zakelijke portemonnee omdat je niet constant hoeft te investeren in zichtbaarheid. Alles wat je mee kunt nemen in het duurzame karakter van je bedrijf is interessant genoeg om in te investeren. Duurzaamheid is namelijk een ontzettend belangrijk onderwerp en iets waar steeds meer Belgen zelf iets mee willen. Met kwalitatieve evergreen content (content die niet aan verandering onderhevig is) heb je een goede basis.

Met SEO heb je 24/7 ‘gratis’ promotie voor je website

Tot slot is het goed om te weten dat je met SEO en linkbuilding profiteert van 24/7 promotie voor je bedrijf. De website van je merk krijgt immers een hoge plek in Google, waardoor er meer bezoekers op je website te vinden zijn. Hierbij geldt ook nog eens: hoe meer bezoekers, hoe groter de kans op conversie. Omdat je eenmalig investeert in promotie voor de langere termijn kun je wel zeggen dat je uiteindelijk geniet van gratis promo voor je bedrijf als je de investering eruit hebt. Welke ondernemer wil dat nou niet? Via Google Analytics houd je eenvoudig bij wat de investering in SEO je oplevert. Houd dat dus altijd in de gaten voor het complete plaatje.

