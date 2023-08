Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Kun je je voorstellen dat je net bent aangekomen op je vakantiebestemming en je staat te wachten bij de bagageband, maar na een tijdje begin je je af te vragen waar jouw koffer blijft. Is hij vertraagd, kwijtgeraakt of misschien per ongeluk meegenomen door iemand anders? Gelukkig zijn er tegenwoordig manieren om precies te weten waar je koffer zich bevindt. In dit artikel bespreken we diverse technologieën en tips om ervoor te zorgen dat je nooit meer in de stress raakt over de locatie van je koffer. Je kunt je namelijk wel voorstellen wat er gebeurt op het moment dat je zonder koffer naar je hotel of appartement moet. Nu kun je wel nieuwe kleren halen, maar begint je vakantie natuurlijk niet zoals je vooraf had gehoopt.

GPS trackers voor koffers

Een van de meest populaire en effectieve methoden om je koffer en ook andere spullen te traceren, is het gebruik van GPS trackers. Deze kleine en compacte apparaten kunnen eenvoudig aan de binnenkant van je koffer worden bevestigd. Ze maken vervolgens verbinding met een app op je smartphone, waardoor je de exacte locatie van je koffer kunt volgen. Deze trackers werken meestal via mobiele netwerken of satellieten, waardoor je wereldwijde dekking hebt. Dit betekent dat je je koffer kunt traceren, zelfs als deze zich aan de andere kant van de wereld bevindt. Sommige trackers bieden ook extra functies, zoals bewegingssensoren en geofencing, die je waarschuwen als je koffer wordt verplaatst buiten een bepaald gebied. Dit is ook ideaal voor bijvoorbeeld aan de Eastpak rugzak van je kinderen. Zo kun je precies zien waar ze zijn en of ze niet al te lang op een vreemd punt staan. Mocht er dan iets aan de hand zijn, dan kun je er direct naartoe en hoef je niet eerst te zoeken.

‘Slimme bagage’ met ingebouwde tracking

Een andere handige optie is het gebruik van smart luggage met ingebouwde tracking mogelijkheden. Steeds meer bagage fabrikanten integreren slimme technologie in hun koffers om reizigers te helpen hun bagage te volgen. Deze koffers worden geleverd met een app waarmee je de locatie van je koffer kunt bekijken en sommige modellen hebben zelfs een ingebouwd slot dat je via je smartphone kunt vergrendelen en ontgrendelen. Met smart luggage hoef je je geen zorgen te maken dat je je koffer uit het oog verliest, omdat je altijd direct toegang hebt tot de locatie en status ervan. Nu hangt er (nog) wel een flink prijskaartje aan deze koffers, maar is het gezien de ontwikkelingen die zich ook op dit vlak afspelen, zeker iets wat we in de nabije toekomst steeds vaker zullen gaan zien.

Bagagelabels met tracking functies

Voor degenen die hun bestaande koffers willen upgraden naar een slimme koffer, zijn er ook bagagelabels beschikbaar met tracking functies. Deze labels kunnen eenvoudig aan je koffer worden bevestigd en maken verbinding met een bijbehorende app. Hiermee kun je real time updates ontvangen over de locatie van je bagage. Ideaal voor wanneer je bijvoorbeeld wilt weten waar je kind met kinderrugzakje is gebleven terwijl jullie aan het wachten zijn op het vliegtuig. Bagagelabels met tracking functies zijn vaak een betaalbare optie en kunnen een goede aanvulling zijn op het moment dat je wilt genieten van een zorgeloze vakantie.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

Het is een beetje afhankelijk van de manier waarop jij je koffers of andere spullen in de gaten wilt kunnen houden. Kies je voor een slimme koffer, dan kunnen de kosten aardig oplopen, terwijl je met een Apple Airtag voor een paar tientjes klaar bent. Het voordeel daarbij is ook dat je dezelfde Airtag ook kunt gebruiken voor andere spullen, bijvoorbeeld de fiets van je kind wanneer je weer thuis bent.

