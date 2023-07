Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Werknemers zetten zich namelijk elke dag in om samen jullie doelen te behalen. Het is dan ook erg fijn om hen regelmatig te laten zien dat hun inzet gewaardeerd wordt. Met deze originele cadeautjes gaan jouw werknemers met een grote smile naar huis en zullen ze zich met veel plezier blijven engageren voor jouw team en het bedrijf.

Materiële cadeautjes

De meest voor de hand liggende cadeautjes zijn materiële cadeautjes voor je werknemers. Wil je een werknemer in de bloemetjes zetten omdat hij of zij goed gepresteerd heeft? Geef dan een persoonlijk cadeautje zoals een waterfles met de naam van de werkgever erop. Is degene die je graag wil bedanken een echte koffie- ot theedrinker? Dan is het ook een leuk idee om een mok te laten bedrukken. Zolang je cadeautje maar een beetje persoonlijk is, is het zeker goed.

Extra vakantiedagen of vrije momenten

Je kan je werknemers ook belonen door ze extra vakantiedagen of vrije momenten cadeau te doen. Als je volledige team het verdient om in de bloemetjes te worden gezet, is het ook leuk om een extra teambuildingdag te organiseren tijdens de werkuren. Zo wordt de groepsband nog sterker en je werknemers zullen het vast heel fijn vinden om een dagje leuke activiteiten te mogen doen in plaats van te werken.

Meer flexibiliteit

Hebben je werknemers momenteel niet de mogelijkheid of de vrijheid om van thuis uit te werken? Wanneer ze het goed doen kan het een mooi gebaar zijn om hen deze vrijheid wel cadeau te doen en om zo jouw wederzijds vertrouwen in hen te tonen. Je werknemers zullen meer flexibiliteit zeker waarderen en zich nog meer inzetten als ze zien dat ze vertrouwd worden.

Erkenning of een bedankje

Ook je oprechte waardering uitspreken en een bedankje geven aan een werknemer kan een eenvoudige maar effectieve beloning zijn. Hoewel dit maar een klein gebaar lijkt, zullen je werknemers het enorm waarderen als hen regelmatig een schouderklopje geeft en hen laat weten dat ze goed bezig zijn. Dit kan hun motivatie en tevredenheid dan weer vergroten en ervoor zorgen dat ze graag voor jou en voor het bedrijf blijven werken.