Het bedrijfsleven in België is momenteel booming. Maar dit geldt niet voor elke markt. Met name online bedrijven presteren naar behoren. Dit komt vooral doordat het online erg eenvoudig is om extra producten aan klanten te verkopen. Maar welke manieren bestaan er om extra sales te maken online voor ondernemingen? In deze blog hebben we de populairste opties voor je op een rijtje gezet. Hopelijk kun je hierdoor voor je eigen bedrijf ook straks extra producten verkopen.

Cross-selling

De eerste manier waarmee online bedrijven meer producten verkopen, is cross-selling. Cross-selling is een marketingtechniek die door ondernemingen wordt gebruikt om klanten aan te moedigen aanvullende producten of diensten te kopen die gerelateerd zijn aan het product dat ze op dat moment kopen. Online bedrijven maken meestal gebruik van cross-selling door complementaire producten en diensten op hun website weer te geven, zoals gerelateerde artikelen die bij de huidige aankoop van de klant horen, of kortingen voor het samen kopen van meerdere producten. Dit moedigt klanten aan om extra aankopen te doen bij het bedrijf, wat uiteindelijk de verkoop stimuleert. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat reseller hosting als cross-sell aanbiedt aan klanten die domeinnamen willen doorverkopen aan een derde partij.

Upselling

Online ondernemingen gebruiken ook vaak een upsell om gemakkelijk extra producten te verkopen aan klanten. Dit doen ze door hen gerelateerde of geüpgradede producten aan te bieden tegen een gereduceerde prijs. Dit geeft de klant een stimulans om het extra product te kopen en kan de winst van het bedrijf verhogen. Als een klant bijvoorbeeld een televisie koopt, kan hij uitgebreide garanties krijgen of televisies van betere kwaliteit die verkrijgbaar zijn tegen een gereduceerd tarief.

Persoonlijke aanbevelingen

Verder gebruiken online bedrijven persoonlijke aanbevelingen om gemakkelijk extra producten aan klanten te verkopen. Dit doen ze door gebruik te maken van gebruikersgegevens van eerdere aankopen en andere online activiteiten van klanten. Deze gegevens helpen ondernemingen te begrijpen waar klanten geïnteresseerd in zijn en specifieke productaanbevelingen aan hen te geven. Door gepersonaliseerde aanbevelingen te doen, kunnen bedrijven hun sales verhogen en ook nog eens hun klanten producten aanbieden die aansluiten bij hun interesses.

Een loyaliteitsprogramma

Tevens kunnen online ondernemingen loyaliteitsprogramma’s gebruiken om klanten aan te moedigen meer producten te kopen door beloningen en stimulansen aan te bieden. Klanten verdienen hiermee punten of beloningen voor elke aankoop die ze doen. Deze kunnen weer worden ingewisseld voor kortingen of andere speciale aanbiedingen op producten. Dit stimuleert klanten om vaker te kopen, omdat ze worden beloond voor hun loyaliteit. Daarnaast kunnen bedrijven loyaliteitsprogramma’s gebruiken om waardevolle klantgegevens te verzamelen die kunnen worden gebruikt om hun productaanbod te verfijnen en specifieke klantsegmenten te benaderen met relevante marketingboodschappen

Gerichte advertenties

Als vijfde gebruiken online bedrijven vaak gerichte advertenties. Een bedrijf dat buitenmeubilair verkoopt, kan zijn advertenties bijvoorbeeld richten op klanten die al terras sets bij ze hebben gekocht. Door deze klanten advertenties te tonen voor accessoires zoals vuurkorven of buitenverlichting, is de kans groter dat ze extra aankopen doen. Daarnaast kunnen gerichte advertenties worden gebruikt voor de cross-selling van producten die gerelateerd zijn aan producten die klanten in het verleden al hebben gekocht. Hierdoor kunnen ondernemingen relevante producten laten zien die aantrekkelijker zijn en tot verdere verkoop kunnen leiden.

Abonnementen op je producten of diensten

Ook kunnen online ondernemingen abonnementsdiensten gebruiken om gemakkelijk extra producten aan klanten te verkopen. Dit wordt gedaan door een regelmatige levering van producten of diensten op terugkerende basis aan te bieden. Hierdoor kunnen klanten spullen kopen als onderdeel van een lidmaatschapsplan en consistente leveringen op regelmatige tijdstippen ontvangen. Daarnaast kunnen bedrijven deze service gebruiken om klanten te upsellen en de verkoop van duurdere artikelen of artikelen van hogere kwaliteit te promoten.

Pakketten aanbieden

Wat je verder vaak ziet is dat online bedrijven pakketten aanbieden om zo gemakkelijk extra producten aan klanten te verkopen. Hierbij worden meerdere producten of diensten gebundeld in een groter pakket met kortingen, zodat klanten tegen spullen tegen een gemiddeld lagere prijs kunnen kopen dan wanneer ze elk item afzonderlijk zouden kopen. Dit moedigt klanten aan om meer producten van een bedrijf te kopen, omdat het pakket meer waar voor hun geld biedt, en geeft ondernemingen een gemakkelijke manier om hun omzet te verhogen.

Kortingsacties houden

Tot slot komt het geregeld voor dat online bedrijven extra producten aan klanten verkopen door kortingsacties te houden. Door kortingen op bepaalde artikelen aan te bieden, kunnen ondernemingen klanten aanmoedigen om meer te kopen dan ze normaal zouden doen. Kortingen kunnen worden aangeboden in de vorm van promotiecodes, speciale coupons of kortingsacties. Deze strategie helpt om de loyaliteit van klanten te vergroten en moedigt extra verkoop aan. Daarnaast kunnen bedrijven e-mailmarketing campagnes en berichten op sociale media gebruiken om hun kortingen onder de aandacht te brengen en meer kopers aan te trekken.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.