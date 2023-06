Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Veiligheid is natuurlijk van belang, vooral in de digitale wereld waarin we vandaag de dag leven. Wanneer we veel tijd online doorbrengen en belangrijke gegevens op onze pc of laptop bewaren, worden we kwetsbaar voor aanvallen en het onderscheppen van gevoelige informatie. Een van de grootste bedreigingen waar we mee te maken kunnen krijgen, is malware. In dit artikel zullen we bespreken wat malware precies is en hoe je het kunt voorkomen. Regelmatig zien we namelijk op het nieuws voorbij komen dat er weer een bedrijf is getroffen door een soortgelijke hack, belangrijk dus om er alles aan te doen om dit te kunnen voorkomen, want ook als particulier of klein bedrijf loop je het risico om gehackt te worden.

Wat is malware precies?

Malware is een overkoepelende term die verwijst naar schadelijke software die is ontworpen om schade aan te richten aan je pc, laptop of je persoonlijke gegevens te ‘gijzelen’. Dit kan op allerlei verschillende manieren, zoals virussen, wormen, trojans, ransomware en spyware. Malware kan zich verspreiden via geïnfecteerde e-mailbijlagen, schadelijke websites, downloads of zelfs via externe apparaten zoals USB sticks. Zodra malware je systeem binnendringt, kan het verwoestende gevolgen hebben, zoals het stelen van persoonlijke informatie, het beschadigen van bestanden, het vertragen van je computer of het blokkeren van toegang totdat je losgeld betaalt. Je kunt je dus wel voorstellen hoe belangrijk het is dit te voorkomen.

Hoe voorkom je malware?

Malware is zoals je hebt kunnen lezen ontzettend vervelend. Dit geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook wanneer je als particulier getroffen wordt, kan dit ontzettend veel problemen geven. Stel dat je allerlei persoonlijke gegevens op je pc of laptop hebt staan, dan is het niet bepaald fijn te weten dat iemand anders hier toegang tot heeft. Om ervoor te zorgen dat je dit kunt voorkomen, hebben we een aantal tips voor je.

Microsoft licenties optimaliseren

Om toegang te kunnen krijgen tot verschillende software van onder andere Microsoft, is een licentie noodzakelijk. Heb jij momenteel geen geldige licentie, dan is de kans groot dat je ook geen updates meer krijgt. Nu is dat voor één update vaak niet direct een probleem, maar op het moment dat je op een versie draait die al een aantal maanden of zelfs jaren oud is, loop je een verhoogd risico op een eventuele inbraak. Je Microsoft licenties optimaliseren voor veilig gebruik is daarom echt noodzakelijk.

Gebruik beveiligingssoftware die up to date is

Een krachtige antivirus- en antimalware software is de eerste verdedigingslinie tegen malware. Zorg ervoor dat je betrouwbare beveiligingssoftware installeert en deze regelmatig update. Meestal gebeurt dit vanzelf, maar houdt dit wel nauwlettend in de gaten. Je virusscanner zal proactief de nodige scans uitvoeren, zodat je direct weet wanneer er iets aan de hand is. Daarnaast zal het ook verkeerde bestanden in quarantaine plaatsen, waardoor je niet bang hoeft te zijn dat je wordt gehackt. Uiteraard is het ook belangrijk om niet zomaar alles aan te klikken, maar ook eerst zelf goed te kijken wat wel of niet veilig is. Twijfel je over iets, verwijder het dan meteen en neem niet het risico om het toch aan te klikken.

