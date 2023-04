Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In de snel evoluerende wereld van techniek en ICT wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om de klantenservice en de gebruikerservaring te optimaliseren. Een manier om dit te bereiken, is door gebruik te maken van mobiele applicaties. Dergelijke applicaties kunnen klanten helpen bij het kiezen van een oplossing of bij het installeren en onderhouden van producten. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de Brita Professional Service App. Brita is een toonaangevend merk dat actief is op het gebied van waterfilters, waterdispensers en andere wateroplossingen voor zowel thuisgebruik als voor professionele toepassingen.

Mobiele apps voor een betere ervaring

Het gebruik van mobiele apps kan bedrijven helpen om hun klantenservice op verschillende manieren te verbeteren. Ten eerste kunnen apps het voor klanten eenvoudiger maken om de juiste producten te kiezen. Door een interactieve en gepersonaliseerde aanpak, kunnen apps gebruikers door het selectieproces leiden. Het kan (potentiële) klanten ook helpen om de meest geschikte producten te vinden op basis van hun specifieke behoeften en voorkeuren.

Daarnaast kunnen apps klanten ondersteunen bij het installatieproces en bij het onderhoud van hun producten. Apps kunnen handleidingen en stapsgewijze instructies bieden, evenals geautomatiseerde herinneringen voor onderhoud en updates. Dit kan de klantentevredenheid verhogen en de kans op technische problemen verminderen. Apps kunnen bovendien helpen om de communicatie tussen klanten en bedrijven te verbeteren. Klanten kunnen via de app vragen stellen, feedback geven of problemen melden, waardoor bedrijven snel en efficiënt kunnen reageren op de behoeften van hun klanten. Dit alles draagt bij aan de klanttevredenheid.

Het belang van toegankelijkheid en gebruiksgemak

Hoewel het gebruik van apps tal van voordelen biedt voor zowel bedrijven als hun klanten, is het belangrijk om na te denken over de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van deze tools. Niet iedereen heeft een smartphone of is bekend met het gebruik van apps. Zo vinden senioren apps vaak te complex. Daarom moeten bedrijven er enerzijds voor zorgen dat hun apps duidelijk en toegankelijk zijn voor iedereen en er anderzijds voor zorgen dat men voldoende toegankelijk blijft voor klanten die geen gebruik kunnen of willen maken van apps.

Voorbeelden van apps die de klantervaring verbeteren

Brita, opgericht met het doel om kraanwater te optimaliseren, is een echte prijzenpakker. Het bedrijf biedt talloze gerenommeerde oplossingen, gaande van een waterdispenser voor op kantoor tot bruiswatermachines voor thuis. Om de dienstverlening en de klantervaring te verbeteren, ontwikkelde het bedrijf de BRITA Professional Service App. Deze digitale tool biedt gebruikers een breed scala aan functionaliteiten om ze te helpen bij het kiezen, installeren en onderhouden van de verschillende wateroplossingen. De filteradviseur helpt klanten bijvoorbeeld bij het selecteren van de juiste filter voor hun behoeften.

Een ander voorbeeld is dat van Coolblue, het bekende e-commercebedrijf met meer dan vijftien winkels en een uitgebreide webshop. Een app is voor dit bedrijf erg logisch, omdat het klanten in staat stelt om bestellingen te plaatsen en op te volgen. Toch heeft men ervoor gekozen om meer functies te integreren. Je kan bijvoorbeeld meteen nieuwe smartphones vergelijken met de specificaties van je eigen toestel en je krijgt direct advies voor geschikte accessoires. Met de Coolblue-app kan je ook virtueel tv’s in je woonkamer plaatsen, naar het voorbeeld van IKEA dat deze AR-mogelijkheid al in 2017 introduceerde. IKEA werkt zelfs aan een tool om de ruimte virtueel leeg te maken, waarna je het virtueel met hun meubels vult. En zo zijn er nog heel wat andere succesvolle voorbeelden, te veel om op te sommen!

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.