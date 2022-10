Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

We spenderen een groot deel van onze tijd in de keuken. Eten moeten we nu eenmaal doen en wij Belgen doen dat graag goed. Zoals wel vaker vindt de technologie eenvoudig zijn weg naar tijdrovende taken, zoals koken. Het zal dan ook niet verbazen dat de smart kitchen allesbehalve verre toekomstmuziek is. We hebben het over een aantal digitale tools die intussen hun weg naar de keuken hebben gevonden. En ze zijn zeker niet onbetaalbaar.

Grillplaten met ingebouwde sensoren

Wat grillen betreft, zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden. Een hedendaagse professionele grillplaat kan je in de verste verte niet vergelijken met de modellen van vroeger. Zo bestaan er bijvoorbeeld grillplaten met verschillende temperatuurzones en sensoren, waardoor enkel het oppervlak in de buurt van het stukje vis of vlees wordt verwarmd. Door te werken met verschillende temperatuurzones kunnen verschillende stukken vlees, vis of kip gelijktijdig tot in de perfectie worden gebakken.

Slimme vleesthermometers met algoritmes

Natuurlijk is het zo dat iedereen zijn eigen voorkeuren heeft. Sommige mensen houden van bleu en anderen verkiezen bien cuit. Ook daarvoor bestaan er oplossingen. Zo is er bijvoorbeeld de MEATER, een systeem dat bestaat uit een controller en slimme probes voor in het vlees. Het werkt volledig draadloos en het heeft verschillende sensoren. Het geeft niet alleen de interne temperatuur weer, maar het is ook een echte hulp in de keuken. Het Advanced Estimator Algorithm schat namelijk in hoelang het stuk vlees nog moet garen.

Slimme koelkast met een eigen app

Een slimme koelkast is een koelkast met een app, waardoor je de koelkast met je smartphone kan bedienen. Je past dus heel eenvoudig de temperatuur aan en ontvangt een melding als je de deur bent vergeten te sluiten. Sommige koelkasten hebben ook ingebouwde camera’s. Hierdoor kan je de inhoud van de koelkast inspecteren zonder de deur te openen, waardoor je minder energie verspilt. In de supermarkt zie je meteen wat je al dan niet nog in je koelkast zitten hebt. Klinkt cool? De nieuwste modellen, zoals de Samsung Smart Side-by-Side, hebben zelfs een speciale hub waarbij je gemakkelijk recepten opzoekt op basis van wat jij voorradig hebt. En het mooiste van allemaal? Je stuurt meteen ook de kookinstructies door naar je slimme oven van Samsung.

Een slimme oven met een ingebouwde camera

Net als een slimme koelkast is een slimme oven gemakkelijk te bedienen met behulp van je tablet of smartphone. Je kan de temperatuur dus wijzigen terwijl jij naar een filmpje kijkt of met je gasten aan tafel zit. Tijdens het bakken en braden zie je in de app wanneer je bereiding klaar is. Een aantal producenten hebben zelfs een camera ingebouwd, zodat je het vlees kan checken zonder recht te staan. Dat is onder andere het geval voor het bedrijf AEG dat hiervoor een speciale Cookview-camera ontwikkelde.

De slimme barbecue voor het perfecte stukje vlees

Je kan natuurlijk niet altijd in de keuken staan. Net daarom hebben producenten de slimme technologie ook naar de buitenwereld gebracht, met onder meer slimme barbecues. Onder andere Traeger, bekend van de pelletbarbecues en tevens het bedrijf achter de eerder aangehaalde MEATER, heeft heel wat slimme tools in zijn barbecues geïntegreerd.

Met de slimme module monitor jij het gaarproces op je smartphone en stuur je instructies door. Je kan zelfs recepten downloaden en doorgeven aan je barbecue. De barbecue past dan automatisch de instellingen aan, zodat je een perfect gegaard stukje vlees bekomt. Je hoeft duidelijk geen meesterchef te zijn om de lekkerste gerechten op tafel te toveren, laat dat duidelijk zijn.

