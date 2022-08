Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In dit artikel leggen we uit welke manieren er zijn om je computer veilig te houden. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen, zoals virussen en malware, maar ook het verliezen van gegevens kan ervoor zorgen dat je computer niet meer veilig is. We bespreken deze onderwerpen in dit artikel, zodat je weet hoe je computer altijd veilig blijft.

Voorkom infecties met virussen en malware

Virussen en malware zijn een groot probleem als het gaat om de veiligheid van je computer. Er zijn verschillende manieren waarop virussen en malware op je computer terecht kunnen komen, maar de meest voorkomende manier is via het internet. Als je niet voorzichtig bent met wat je downloadt of welke websites je bezoekt op het internet, kan dit ervoor zorgen dat virussen en malware op je computer terechtkomen. Daarnaast kan ook het openen van onbekende bijlagen in e-mails ervoor zorgen dat virussen en malware op je computer terechtkomen.

Installeer antivirusprogramma’s

Om virussen en malware buiten de deur te houden, is het belangrijk dat je een goed antivirusprogramma op je computer hebt ge├»nstalleerd. Er zijn verschillende soorten antivirusprogramma’s beschikbaar, dus kies er eentje uit dat bij jouw behoeften past. Een andere manier om virussen en malware buiten de deur te houden is door voorzichtig te zijn met wat je downloadt of bezoekt op het internet. Als je niet zeker bent of een website betrouwbaar is, kan je beter geen gebruik maken van die website. Ook moet je voorzichtig zijn met het openen van onbekende bijlagen in e-mails.

Voorkom gegevensverlies

Naast virussen en malware is ook het verliezen van gegevens een groot probleem als het gaat om de veiligheid van je computer. Als je belangrijke gegevens op je computer hebt opgeslagen, zoals foto’s, documenten of e-mails, kan het verlies ervan ervoor zorgen dat je computer niet meer veilig is. Om ervoor te zorgen dat je gegevens niet verloren gaan, is het belangrijk dat je regelmatig back-ups maakt. Als je regelmatig back-ups maakt, dan heb je altijd een recente kopie van al jouw gegevens beschikbaar.

Lease je eigen server

Als je echt zeker wil zijn dat je gegevens veilig zijn, kun je ervoor kiezen om serverruimte te leasen. Dit doe je via dedicated hosting. Een dedicated server is een fysieke server die alleen voor jouw gebruik beschikbaar is. Dit betekent dat je geen risico loopt op gegevensverlies door een andere gebruiker, omdat er geen andere gebruikers zijn die toegang hebben tot de server. Zo weet je zeker dat jouw gegevens veilig zijn. Al met al zijn er verschillende manieren waarop je ervoor kan zorgen dat je computer veilig is. Maak er daarom zeker gebruik van.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.