Bij verschillende telecomproviders krijg je mooie deals voorgeschoteld: de nieuwste smartphone voor een enorm lage prijs, op voorwaarde dat je ook meteen een gsm-abonnement afsluit. Dit wordt koppelverkoop genoemd en is al lang goed ingeburgerd in de telefoniesector. Sim-only is hier het tegenovergestelde van. Om goed te begrijpen wat sim-only is en waarom het zo interessant is, is het nodig om de koppelverkooppraktijken toe te lichten.

Koppelverkoop levert niet altijd het beste abonnement op

Of een koppelverkoop al dan niet interessant is, is afhankelijk van verschillende factoren. In de meeste gevallen hang je dan gedurende een tot twee jaar vast aan een abonnement. In tijden van voortdurende promoties is dat erg lang. Vaak is ook een heel specifiek abonnement af te nemen, met datalimieten die niet altijd goed bij je passen. Hierdoor bestaat het risico dat een abonnement eigenlijk te ruim is voor je behoeften. En dat je dus ook te veel betaalt. Het kan natuurlijk ook dat een ander pakket, bijvoorbeeld met televisie en internet, voordeliger was. Als je kiest voor koppelverkoop dien je dus zelf de vergelijking te maken en na te gaan of de deal voor jou wel echt zo interessant is.

Kleine lettertjes en dure overstap

Bij een koppelverkoop zijn de kleine lettertjes enorm belangrijk om door te nemen. Je kan namelijk altijd veranderen van provider, ook bij koppelverkoop. Onder andere de telecomwet van 2012 waarborgt dit. Maar vaak heeft dat wel gevolgen voor de smartphone die je koopt. Veelal betaal je deze smartphone eigenlijk af en is het pas echt van jou als een bepaalde periode is doorlopen. Als je vroeger overstapt, dien je de restwaarde te vergoeden. Dat maakt overstappen naar een goedkoper abonnement echter niet altijd oninteressant. Soms is het verschil met het dure abonnement zo groot dat je beter de restwaarde kan betalen.

Of koppelverkoop al dan niet interessant is, kan dus per persoon verschillen. In het verleden heeft men hier wel al onderzoek naar verricht en kwam men tot de conclusie dat dit zelden voordelig is. Bovendien hekelen consumentenorganisaties als Test Aankoop het feit dat dit het vergelijken van gsm-abonnementen bemoeilijkt.

Sim-only als alternatief voor koppelverkooppraktijken

In de jungle van de telefoonwereld is er ook een alternatief: sim-only, oftewel enkel een simkaart en geen toestel. Zo’n sim-only kan een prepaidsimkaart zijn, maar een telefoonabonnement kan ook. Wie een abonnement afsluit met een bundel, weet vooraf hoeveel hij betaalt. Of toch als je binnen de grenzen van de bundel blijft, want daarbuiten worden er alsnog kosten aangerekend. Wie kiest voor een sim-only dient wel zelf een smartphone aan te schaffen. Zoals eerder gezegd, ben je op lange termijn over het algemeen goedkoper af als je kiest voor een sim-only en een eigen smartphone.

Bij een sim-only is het ook gemakkelijk om over te stappen naar een andere provider en om te genieten van actuele promoties en kortingen. Deze kunnen soms heel lucratief zijn. Bij Youfone loopt er momenteel bijvoorbeeld een actie waarbij je al een gsm-abonnement kan afsluiten vanaf 2 euro per maand en dat terwijl het toch gaat om het best geteste netwerk door Test Aankoop.

