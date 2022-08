Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Niet alleen deze directe kosten lopen op, ook de indirecte kosten van producten worden geleidelijk hoger. Dit komt doordat de prijzen van grondstoffen zoals olie behoorlijk aan het oplopen zijn. Dit heeft ook effect op de prijzen van laptops, telefoons en andere tech middelen. Middelen waar we vandaag de dag wel afhankelijk van zijn, niet alleen op privé maar ook zeker op zakelijk gebied. Hoe we deze dure tijden doorkomen met het behoud van de gewende high-end kwaliteit aan gadgets? Wij zetten de tips op een rij.

Vergelijk je rijk

Wellicht niet het leukste klusje, maar wel ééntje die je veel geld kan opleveren; Het vergelijken van prijzen van diverse producten en abonnementen. Lang leve het internet, er zijn namelijk vandaag de dag ontzettend veel goede vergelijkingssites. Een simpel rondje Googelen levert je vaak voor hetzelfde product al vele verschillende prijzen op. Ga dan ook nooit af op één winkel of webshop, maar vergelijk actief online. Dit kan je honderden euro’s besparen.

Niet alleen bij de aanschaf is het raadzaam om prijzen te vergelijken, ook bij een abonnement is dit slim. Neem bijvoorbeeld een GSM abonnement, je zult versteld staan van het verschil in prijs op dit gebied. En laten we eerlijk zijn; De ene MB internet is niet beter dan de andere! Hoezo verschillen de prijzen dan zo ontzettend veel? Het antwoord hierop moeten wij jou ook verschuldigd blijven. Kortom, kijk eens scherp wat voor abonnement jij momenteel hebt, en overweeg hieromtrent maatregelen te treffen. Een besparing waar je iedere maand weer blij van wordt!

De tweede ronde

Tech materiaal tweedehands kopen brengt een risico met zich mee. Aan de buitenkant is lang niet altijd zichtbaar wat er aan de binnenkant is gebeurd. Wij raden dan ook niet aan om actief op de tweedehands particuliere markt op zoek te gaan naar nieuwe hardware. Maar hiervoor bestaat tegenwoordig wel een goed alternatief, namelijk de refurbished producten. Deze producten zijn wel al eerder gebruikt, maar door een expert nagelopen. Hierdoor weet je zeker dat je wel kwaliteit koopt, maar toch tegen een zeer lager tarief. Doordat dit door professionele ondernemingen gebeurd, durven zij zelfs garantie af te geven.

Kortom, ook in deze dure tijden is het mogelijk om gewoon kwalitatief goede producten te gebruiken op het gebied van techniek maar wel tegen een aantrekkelijk tarief!

Dit artikel is geschreven door één van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.