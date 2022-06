Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Vind jij het belangrijk om de beste must-have apps op je smartphone te hebben? Welke apps niet op jouw telefoon mogen ontbreken, hangt af van je persoonlijke situatie. Ben je een hondeneigenaar? Dan zijn er handige apps te downloaden die je helpen nog beter voor je hond te zorgen. Wij zetten er drie voor je op een rij!

1. Barkio

Barkio is verkrijgbaar voor iOS en Android. Het is een onmisbare app voor wie een hond heeft die niet graag alleen thuis is. Sommige honden hebben verlatingsangst en uiten dit door te blaffen of door op je dure meubilair te kauwen. Je hebt in dit geval niet enkel een goede verzekering nodig voor je inboedel, maar ook Barkio, een ontzettend handige app.

Met Barkio hou jij een oogje in het zeil. Het enige dat je nodig hebt, is internetverbinding en twee apparaten. Laat bijvoorbeeld je tablet thuis en neem je smartphone mee naar werk. Met Barkio verbind je de twee apparaten en kun je met behulp van je smartphone een kijkje nemen door de camera van je tablet. Nu kun je niet enkel je hond zien, maar ook tegen je hond praten. Zo kun je hem kalmeren als hij angstig is. Je hondje kan je ook zien, waardoor hij je minder hoeft te missen.

2. DoggyDating

Veel mensen nemen een hond omdat ze het fijn vinden om hun viervoeter uit te laten. Hondeneigenaren krijgen zo beweging, maar hebben ook de mogelijkheid hun sociale cirkel uit te breiden door met anderen te praten die hun hond aan het uitlaten zijn. Het is helaas niet altijd eenvoudig anderen te vinden die op hetzelfde tijdstip wandelen als jij. Dit is ook jammer voor je hond wanneer hij graag met andere soortgenootjes speelt.

DoggyDating biedt de oplossing. Deze app is verkrijgbaar voor Android-smartphones en iPhones. Het helpt baasjes om elkaar online te vinden. Zo kunnen ze speelafspraakjes maken voor hun honden. De honden kunnen lekker samen ravotten en de baasjes kunnen bijkletsen. Win-win!

3. EHBO voor Hond

Wat doe je als je hond chocola heeft gegeten? Hoe help je je viervoeter als hij een aanrijding heeft gehad? Je hoopt dat dit jouw lieve huisdier nooit overkomt, maar het is altijd goed om bedacht te zijn op het onverwachte. EHBO voor Hond, beschikbaar voor iPhones en Android smartphones, tovert je niet om tot een dierenarts. Je zult wanneer je huisdier ziek is altijd alsnog de deskundige moeten raadplegen. De app helpt je wel eerste hulp te verlenen aan je hond in geval van nood. Ook kun je met behulp van deze app vliegensvlug de dichtstbijzijnde dierenarts bellen.