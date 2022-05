Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.



De technologie is door de jaren heen enorm snel veranderd. Als je twintig jaar geleden had verteld hoe we nu leefden, dan hadden we je waarschijnlijk vreemd aangekeken. Niemand had kunnen verwachten dat de digitale wereld ons leven zo zou overnemen. Met zowel positieve als nadelige gevolgen. De digitale samenleving was al goed onderweg, maar mede door de coronacrisis kwam dat nog eens in stroomversnelling terecht. Meer dan ooit werden we afhankelijk van de digitale wereld en zagen we dit zelfs als enige manier om contact te leggen met vrienden en familie.

Inmiddels ligt de pandemie zo goed als achter ons, maar zien we dat de digitale samenleving zeker geen stappen terugneemt. Integendeel zelfs. We gaan alleen maar vooruit. Maar hoe zorg je ervoor dat we het menselijk contact niet uit het oog verliezen als we telkens in de digitale wereld aanwezig zijn?

Socializen gebeurt meer en meer online

Je sluit je horizontale lamellen, zet een paar kaarsen aan, kruipt achter je laptop en start de zoveelste chat met jouw potentiële geliefde op. Het klinkt heel romantisch, maar als je dat een aantal jaar geleden had gezegd, dan had iedereen dit absurd gevonden. Romantiek over het internet? Dat kan toch bijna niet? Dat is niet meer dan een blind date en we weten allemaal dat die vaak tegen lijken te vallen.

Toch is dit wel de manier waarop veel jongeren en ook volwassenen hun geliefde vinden. Meer en meer mensen vinden hun partner uiteindelijk online. Ook simpelweg socializen gebeurt steeds vaker online. Dat lijkt misschien als een achteruitgang, maar niets is minder waar. Bedenk maar eens goed hoe fijn het is dat jongeren constant met elkaar in contact kunnen staan. Dat vereenzaamde senioren op die manier weer in gesprek kunnen gaan met anderen, zonder dat ze hiervoor hun woning hoeven te verlaten. En wat dacht je van onzekere of zeer verlegen mensen? Zij kunnen mede dankzij de digitale samenleving weer genieten van menselijk contact. Want ja, ook online is dat gewoon mogelijk.

Bedrijven zetten persoonlijke aanpak steeds vaker in

De meeste bedrijven zijn tegenwoordig online te vinden. Je kunt eenvoudig gebruik maken van de digitale supermarkt, voor entertainment kun je online kijken en ook het boeken van vakanties of kopen van producten doe je online. Bedrijven spelen hier goed op in. Zo beschikt bijna ieder bedrijf tegenwoordig ook over een website en investeert heel wat geld in online marketing. Online vindbaar zijn is juist nu belangrijker dan ooit.

Dat betekent echter niet dat hierbij de persoonlijke aanpak vergeten wordt. Integendeel zelfs. Bedrijven zetten juist steeds vaker een persoonlijke aanpak in. Bijvoorbeeld door contactmogelijkheden online uit te breiden. Dit zien we bijvoorbeeld bij Veneta. Een winkel voor kwalitatieve raambekleding. Zij staan online constant paraat om potentiële klanten te woord te staan en te adviseren. Vergelijkbaar met de hulp die je zou krijgen als je naar een fysieke winkel zou gaan. Webwinkelen zal de komende jaren alleen nog maar verder verbeteren. Webshops zijn en blijven de toekomst.