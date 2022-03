Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Een sporthorloge motiveert je ook om vaker en langer in beweging te komen. Wel heeft de fanatieke fietser vaak hogere eisen aan het sporthorloge.

Inzicht in je prestaties

Als jij je conditie wilt verbeteren, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van je hartslaggegevens. Zo weet je dat je het lichamelijk zwaar gaat krijgen als jouw hartslag tijdens het fietsen ver boven jouw normale gemiddelde zit. Met een intervaltraining kun je precies zien hoeveel en hoe snel jouw hartslag stijgt bij flinke inspanning. Dit maakt het mogelijk om gericht te trainen en jouw uithoudingsvermogen te optimaliseren met een sporthorloge. Er zijn zelfs horloges bij die ook de recoverytijd aangeven. Dit is de tijd die je zou moeten nemen om te herstellen voor de volgende training. Als jij alleen de fiets pakt naar je werk of naar school is het ook leuk om inzicht te hebben in jouw prestaties. Zo zie je bijvoorbeeld een inschatting van jouw conditie op basis van VO2max en het aantal calorieën dat je hebt verbruikt door te kiezen voor de fiets. Of je nou dagelijks de fiets pakt om flink te trainen of af en toe een recreatief rondje fietst, het valt aan te raden om een fietsverzekering af te sluiten waarmee je jezelf beschermt tegen schade en diefstal.

Navigatie op de fiets

Horloges voorzien van GPS zorgen ervoor dat jij op de fiets niet verdwaalt. Je kunt er ook voor kiezen om een fietscomputer met navigatie te gebruiken die je aan je horloge kunt koppelen. Deze navigatie voor op de fiets heeft een groter scherm en je kunt hier complete routes op downloaden of je eigen route instellen via een app. Als je ook data wilt verzamelen over jouw trapfrequentie en -vermogen, koppel je een cadanssensor of vermogensmeter aan je smartwatch. Vaak is het makkelijk om apparaten te gebruiken van hetzelfde merk, omdat deze het meest eenvoudig aan elkaar te koppelen zijn.

Muziek luisteren via sporthorloge

Sommige sporthorloges zijn voorzien van een interne muziekspeler zodat je via bluetooth vanaf je sporthorloge muziek kunt luisteren tijdens het fietsen. Het luisteren van muziek tijdens inspanning kent diverse voordelen. Zo vergroot je jouw uithoudingsvermogen en prestaties, draagt het luisteren van muziek bij aan mentale stimulatie en kun je je (in sommige gevallen) beter concentreren op hetgeen je aan het doen bent. Door te kiezen voor muziek met een goed tempo kun je vermoeidheid en pijn tegengaan en je gebruikt minder energie. Allemaal goede redenen om tijdens het fietsen naar jouw favoriete songs te luisteren.

