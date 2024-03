Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Windows-gebruikers zijn sowieso bekend met de geluiden die bij verschillende meldingen horen. Wist je echter dat je die geluiden zelf kan aanpassen? Pling, je apparaat is verbonden. Plong, je hebt een nieuwe mail. Dudum, Microsoft Defender heeft een scan voltooid. Bij elke melding in Windows 11 hoort een bepaald geluid. Wist je ook dat je die geluiden zelf kan aanpassen en zelfs eigen audio kan gebruiken? Als het antwoord nee is, lees dan zeker verder, want wij leggen uit hoe je makkelijk eigen geluidsschema’s kan maken.

Stap 1 / Open de geluidsinstellingen

Om te beginnen, gaan we naar de geluidsinstellingen in Windows 11. Ga eerst naar de algemene instellingen. Die vind je tussen de vastgemaakte apps in het Startmenu of door ‘instellingen’ in te geven in de zoekbalk. Ga vervolgens naar het tabblad Systeem in het menu aan de linkerkant en klik hier op Geluid, de tweede optie in de lijst. Hier zie je alle basisinstellingen die met geluid te maken hebben. Scrol nu helemaal naar beneden en klik op ‘meer geluidsinstellingen’.

We moeten bij de geavanceerde instellingen zijn.

Stap 2 / Naar de lijst met geluiden

Normaal is er zonet een nieuw venster geopend met daarin extra instellingen voor het geluid. Dit menu heeft vier tabbladen (Afspelen, Opnemen, Geluiden, Communicatie) en standaard zit je in het eerste tabblad. Om bij de meldingsgeluiden te komen, ga je naar het derde tabblad. Er zijn twee geluidsschema’s ingebouwd in Windows 11: ‘Windows standaard’ en ‘geen geluiden’. Als je geenenkel meldingsgeluid meer wil, kan je dat hier al instellen door het tweede schema te selecteren.

Geluid aan of geluid uit?

Stap 3 / Geluid uit de lijst selecteren

Vervolgens kan je per type melding selecteren welk geluid je hoort. Klik op een melding in de lijst en je zal onderaan zien welk geluid momenteel is ingesteld. Hiernaast staat een testknop, zodat je het geluid kan afspelen. Om het geluid aan te passen, open je het drop-downmenu waar het huidige geluid staat. Je ziet nu een lijst met tientallen verschillende opties. Met de testknop kan je elk geluid uitproberen en als je je keuze hebt gemaakt, klik je tot slot op Toepassen, rechtsonder.

Je vindt tientallen opties in de lijst.

Stap 4 / Schema opslaan (en verwijderen)

Zodra je een geluid aanpast, zal je zien dat het luidsprekericoon van die gebeurtenis geel wordt. Windows creëert vervolgens automatisch een nieuw geluidsschema onder de naam ‘Windows standaard (aangepast)’. Door bij het geluidsschema te klikken op Opslaan als… kan je het schema een andere naam geven of verwijderen. Wat je ook doet, je zal altijd in het menu met geluidsschema’s terug kunnen gaan naar ‘Windows standaard’, aangezien je dit schema niet kan verwijderen.

Geef het nieuwe schema een naam of verwijder het.

