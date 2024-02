Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Wanneer het hoog tijd wordt om grote kuis te houden op je pc, dan hoef je de lenteschoonmaak niet af te wachten. Kijk je op tegen die klus? Dan biedt Windows PowerShell uitkomst. Via commando’s in Windows PowerShell kan je niet alleen bestanden verwijderen, maar ook alle bestanden in een specifieke map of de map in zijn geheel. Bestanden opkuisen kan van zodra je hun pad kent en daartoe dient stap 1.

Stap 1 / Pad van het bestand vinden

Starten doe je vanuit Windows Verkenner. Navigeer vervolgens naar de map of het bestand waarvan je het pad wil weten. Dat doe je door te rechtsklikken op een bestand, mét de Shift-toets ingedrukt. Het contextmenu voor de rechtermuisknop wordt zo wat uitgebreider. Kies voor Als pad kopiëren. De locatie van het bestand of de map zit nu op je klembord.

Door Shift in te drukken bij het rechtsklikken, krijg je meer opties.

Stap 2 / Bestand verwijderen met PowerShell

Open Windows PowerShell door ernaar te zoeken in je taakbalk of op een vertrouwde manier. Vervolgens typ je het commando Remove-Item, gevolgd door het pad dat je kan plakken vanuit je klembord (CTRL+V). Het pad komt automatisch tussen dubbele aanhalingstekens te staan. Van zodra je entert, zal PowerShell het bestand verwijderen, zonder vraag naar bevestiging of mededeling over de uitgevoerde actie. Wil je toch eerst bevestigen, voeg dan -Confirm toe aan het commando. In de screenshot zie je het geheel.

Een bestand laten verwijderen kan met of zonder bevestiging.

Stap 3 / Map verwijderen met PowerShell

Ook om een map te verwijderen kan je het Remove-Item-commando gebruiken. Let wel dat je met deze actie alle bestanden in de map verwijdert en dat ook de structuur van submappen verloren gaat en gewist wordt. Start weer met Remove-Item en raadpleeg de locatie van je map, zoals in stap 2. Plak die vervolgens achter Remove-Item en druk op enter. Ook hier kan je om bevestiging vragen met het achtervoegsel -Confirm.

Stap 4 / Alle bestanden verwijderen en map bewaren

Uiteraard is er ook een commando om alle bestanden binnen een map in één keer te verwijderen en de map zelf toch te bewaren. Dat doen je opnieuw met Remove-Item, gevolgd door het pad dat je kopieerde via Shift en rechtsklikken. Sluit de locatie af met \*.* en druk op enter. PowerShell zal nu alle bestanden in de map verwijderen, zonder de map zelf te deleten.

Ook als je de map zelf wil bewaren, is er een commando.