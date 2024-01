Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Ben je de speakers van je laptop zat? Of wil je dat niemand anders kan meegenieten van je onlinevergaderingen? Dan kan het erg handig zijn om een paar bluetooth-oortjes (of een koptelefoon) met je pc te verbinden. Dit proces gaat alleen niet heel erg soepel op Windows, dus we zullen je uitleggen hoe het werkt.

Aangezien je tegenwoordig op veel smartphones geen koptelefoonpoort meer ziet, hebben veel mensen inmiddels al wel geïnvesteerd in een paar bluetooth-oortjes of een bluetooth-koptelefoon om bijvoorbeeld onderweg van muziek te kunnen genieten. Het kan soms ook fijn zijn om deze oortjes of koptelefoon op je pc te gebruiken. Misschien heb je bijvoorbeeld een fijne koptelefoon met ruisonderdrukking die je eigenlijk ook wel met je pc wil gebruiken als je thuiswerkt, om je zo af te sluiten van je omgeving en je beter te kunnen concentreren. Helaas werkt het verbinden van bluetooth-audioapparaten met een pc niet zo vlekkeloos als met een Android- of iOS-telefoon. In deze workshop vind je echter alle stappen die je nodig hebt om toch je favoriete draadloze oortjes of koptelefoon met je Windows-pc te verbinden.

Stap 1 / Open Instellingen en ga naar bluetooth en apparaten

Om te beginnen ga je eerst naar de instellingen van je pc. Links zie je dan als het goed is allerlei categorieën, waaronder ‘Bluetooth en apparaten’ als tweede van boven. Dat is de categorie die je nodig hebt voor het verbinden van bluetooth-apparaten.

Ga naar je instellingen en selecteer ‘Bluetooth en apparaten’ links in het overzicht van categorieën.

Stap 2 / Zet bluetooth aan en selecteer Apparaat toevoegen

Als je eenmaal op ‘Bluetooth en apparaten’ hebt geklikt, dan zie je aan de rechterkant van het menu bovenaan misschien apparaten die je eerder al hebt verbonden met de pc en daarnaast de optie om een apparaat toe te voegen. Voordat je daar op klikt, is het handig om eerst te checken of je bluetooth wel ingeschakeld is. De schakelaar voor het aan- en uitzetten van de bluetooth, staat net iets onder de optie om een apparaat toe te voegen. Zorg dat de bluetooth aanstaat en klik vervolgens bovenaan op ‘Apparaat toevoegen’.

Zet je bluetooth aan en selecteer vervolgens bovenaan ‘Apparaat toevoegen’.

Stap 3 / Kies bluetooth voor het type apparaat en selecteer je oortjes

Als je op het plusteken hebt geklikt om een apparaat toe te voegen, dan krijg je vervolgens als het goed is drie opties te zien voor de types apparaten die je kan toevoegen. Voor Audioapparaten kan je gewoon de optie ‘Bluetooth’ selecteren. Je zal je oortjes of koptelefoon in Bluetooth-‘pairing mode’ moeten zetten. Hoe dat werkt verschilt per merk en model. Soms zit er een knop op de oplaadcase of op de koptelefoon en soms moet je de touchbediening ingedrukt houden. Als je de naam van je audioapparaat ziet verschijnen in de lijst op je pc, kan je erop klikken, verbinding maken en vervolgens luisteren via je bluetooth-oortjes of -koptelefoon.

Kies bij de verschillende types apparaten gewoon ‘Bluetooth’.

Stap 4 / Opnieuw verbinden nadat de verbinding is verbroken

Zolang je de Bluetooth op je pc aan laat staan, zullen je oortjes of je koptelefoon automatisch weer verbinding maken met je pc zodra ze aan staan, maar als je tussendoor je oortjes of koptelefoon hebt verbonden met een ander apparaat, dan moet je ze waarschijnlijk weer even handmatig verbinden met de pc. Dat is gelukkig na de eerste keer niet meer zo omslachtig. Als je weer bij ‘Bluetooth en apparaten’ kijkt, dan zie je nu bovenaan je koptelefoon of oortjes staan met daaronder de optie ‘Verbinding maken’. Als je daar op klikt en de oortjes of koptelefoon aanzet, dan zal er als het goed is weer opnieuw verbinding worden gemaakt.

