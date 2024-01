geluidskwaliteit verbeteren in Windows

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Draadloze koptelefoons zijn bijzonder handig, zeker voor achter de computer. Soms gooi je met zo’n draadloze hoofdtelefoon heel wat audiokwaliteit overboord. Door een aantal instellingen aan te passen, zorg je weer voor maximale fideliteit. Echte audiofielen kopen nog steeds meer bedrade koptelefoons dan draadloze exemplaren. Voor de meeste gebruikers zal de audiokwaliteit die uit een draadloos exemplaar komt meer dan voldoende zijn. Of toch meestal: de hoeveelheid data die via bluetooth verstuurd kan worden is natuurlijk beperkt. Meestal is dat geen probleem, totdat je wil spreken en luisteren tegelijk.

Stap 1 / Het probleem identificeren

Heb je een draadloze koptelefoon die normaal gezien een goede geluidskwaliteit biedt? Dan kan het zijn dat sommige apps en programma’s toch lastig doen. De geluidskwaliteit lijkt dan flink minder. Het probleem verdwijnt bovendien weer wanneer je het programma uitzet. Bij ons doet dit probleem zich vooral voor in games, al kan je er ook last van hebben tijdens het videobellen. Dat de audiokwaliteit daalt, komt door de microfoon van je koptelefoon of headset. Over bluetooth kan maar een bepaalde hoeveelheid data verzonden worden. Dat blijkt goed genoeg voor goede geluidskwaliteit in één richting, maar niet in twee richtingen tegelijkertijd.

Stap 2 / De geluidsinstellingen openen

Om de geluidskwaliteit te herstellen, moet je ervoor zorgen dat het bluetoothverkeer maar één richting uit moet: van de pc naar de koptelefoon. Om dat te doen, zal je de microfoon van je headset (tijdelijk) moeten uitschakelen. Dat kan door de instellingen van Windows te openen. Eenmaal daar, open je het overzicht van de systeeminstellingen en klik je door naar ‘geluid’.

Stap 3 / Apparaatinstellingen wijzigen

Hier zie je een overzicht van alle verschillende in- en uitvoerapparaten. Daar hoef je echter nog niet uit te kiezen. In plaats daarvan scrol je naar onder en klik je op de optie Meer geluidsinstellingen. Windows opent hierna het klassieke instellingenscherm voor audioapparaten.

Stap 4 / De microfoon uitschakelen

In dit scherm navigeer je bovenaan naar de tab ‘Opnemen’. Door daar op te klikken, krijg je een overzicht van alle invoerapparaten. Zoek jouw bluetoothkoptelefoon uit de lijst en druk er met je rechtermuisknop op. Door op ‘uitschakelen’ te klikken, zorg je ervoor dat Windows niet meer bij de microfoon kan – en dus ook dat je geluidskwaliteit steeds op en top blijft. Doorloop deze stappen opnieuw om de microfoon weer in te schakelen.

