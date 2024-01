Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wil je graag meerdere beeldschermen gebruiken in Windows 11 voor extra productiviteit of gebruik je al meerdere beeldschermen, maar wil je weten hoe je ze optimaal kan instellen? Dan vind je in deze workshop de juiste stappen.

Het werken met meerdere beeldschermen kan enorm handig zijn. Meer beeldschermen betekent meer ruimte om verschillende apps en verschillende vensters open te hebben staan en sneller wisselen tussen verschillende taken. Als je meerdere beeldschermen hebt gekocht, dan kan je ze natuurlijk gewoon allemaal aansluiten op je computer en (als je computer het aantal schermen aankan) dan zouden ze automatisch moeten werken. In de eerste instantie worden ze vaak ingesteld om je hoofdscherm te dupliceren, maar zelfs als je dat misschien al hebt aangepast, zijn er nog meer handige dingen die je kan doen om jouw ervaring te verbeteren. We zullen je hier een aantal handige opties laten zien.

Stap 1 / Open Instellingen en ga naar Systeem > Beeldscherm

Om meerdere beeldschermen te beheren en aan te passen, zal je eerst naar de Instellingen in Windows moeten gaan. Zorg er vervolgens voor dat links Systeem geselecteerd is en dan zie je als het goed rechts bovenaan in de lijst een optie voor Beeldscherm staan. Hier zal je dan ook de belangrijkste opties voor beeldschermen vinden.

Ga naar Instellingen, selecteer links Systeem en klik vervolgens op Beeldscherm.

Stap 2 / Selecteer de functie van je extra scherm(en)

Als al je beeldschermen zijn aangesloten, dan zie je bovenaan een vak met genummerde representaties van al je schermen. Scherm 1 zal standaard je hoofdbeeldscherm zijn, maar je kan in dit vak elk scherm selecteren (zodat het blauw wordt) en kiezen of je wil dat je beeldscherm gedupliceerd wordt, dat het wordt uitgebreid naar een extra scherm of dat alles maar op één van je beeldschermen wordt weergegeven. Je kan hier ook de positie van de beeldschermen ten opzichte van elkaar veranderen door ze te verslepen. Zo kan je er namelijk voor zorgen dat de muis op een logischer punt overschakelt naar je tweede scherm als ze niet op dezelfde hoogte staan.

Kies hoe je wil dat je tweede (of derde) scherm functioneert.

Stap 3 / Kies een hoofdbeeldscherm

Net onder het vak met de representaties van de beeldschermen staat een optie genaamd ‘Meerdere beeldschermen’ die je kan uitklappen. Hier kan je een beeldscherm instellen als hoofdbeeldscherm (zodat bepaalde dingen zoals games automatisch op dit scherm geopend worden). Selecteer het nummer van het beeldscherm dat je als hoofdbeeldscherm wil gebruiken, klap de optie voor Meerdere beeldschermen uit en zet een vinkje bij Dit beeldscherm instellen als hoofdbeeldscherm.

Kies welk scherm je als hoofdbeeldscherm wil gebruiken.

Stap 4 / Pas schaal, resolutie, beeldschermstand en meer aan

Als je verder naar beneden scrolt op de Beeldscherm-pagina, dan kan je hier de schaal (grootte van tekst, apps en andere items), beeldschermresolutie en beeldschermstand (liggend of staand) naar wens instellen. Heb je een monitor met een hoge verversingssnelheid? In dat geval stelt Windows deze niet altijd optimaal in, dus onder Beeldschermstand kan je op Geavanceerd beeldscherm klikken om vervolgens te checken of je de hoogste verversingssnelheid gebruikt.

Bekijk of dingen zoals de schaal, resolutie, beeldschermstand en verversingssnelheid optimaal zijn ingesteld voor jou.