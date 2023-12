Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Het touchpad van je laptop kan meer dan je denkt. We duiken in de touchpad-instellingen van Windows 11 en ontgrendelen zijn volledige potentieel. Sommigen gebruiken liever een muis, terwijl anderen zweren bij het ingebouwde touchpad van hun laptop. Als jij bij die tweede groep hoort, is het slim om alle touchpadinstellingen in Windows 11 van dichterbij te bekijken. Dat is precies wat wij hier gaan doen. Het enige dat je nodig hebt, is een laptop met een werkend touchpad die Windows 11 draait.

Stap 1 / Cursorsnelheid van het touchpad wijzigen

Deze eerste stap is vooral handig voor mensen die afwisselen tussen een muis en het touchpad. Windows 11 heeft namelijk algemene instellingen voor de cursorsnelheid en daarbovenop afzonderlijke instellingen die alleen van toepassing zijn op het touchpad. Wanneer je de balk Cursorsnelheid in dit menu verschuift, is dit uitsluitend van toepassing op je touchpad. Je zal meteen merken dat aanpassingen in deze balk geen invloed hebben op de gevoeligheid van je muis.

Je kan een aparte cursorsnelheid voor je touchpad instellen.

Stap 2 / Tikken en gevoeligheid

Bijna elke balk in de touchpadinstellingen kan je openvouwen door erop te klikken. Het eerste menu bepaalt alles wat met tikken te maken heeft. Bovenaan kan je de gevoeligheid van het touchpad aanpassen. Deze instellingen bepalen hoe snel je touchpad een tik registreert. Veeg je soms per ongeluk met je hand over het touchpad tijdens het typen, waardoor je cursor beweegt? Dan verlaag je best de gevoeligheid.

Stel zelf in wat het touchpad kan doen en wat niet.

Stap 3 / Schuiven en zoomen

In het menu Schuiven en zoomen kan je instellen hoe je met twee vingers moet slepen om naar boven/beneden te scrollen. De standaardinstelling is dat je naar beneden scrolt door je vingers naar boven te slepen op het touchpad. In het drop-downmenu naast Schuifrichting kan je dit omdraaien. Knijpen om te zoomen kan je niet aanpassen en alleen helemaal uitzetten door het vakje uit te vinken. Als je het niet zou weten: door twee vingers naar elkaar toe te bewegen, zoom je uit en door twee vingers uit elkaar te bewegen, zoom je in.

Je kan de scrolrichting makkelijk aanpassen.

Stap 4 / Bewegingen met drie en vier vingers

Tot slot zijn er nog de bewegingen met drie en vier vingers. Er zijn hier vier opties voor swipes: niets, schakelen tussen apps en bureaublad, schakelen tussen bureaubladen en audio en volume wijzigen. Je zal zien dat de acties naast elk pijltje wijzigen als je een bepaald profiel selecteert. Je kan echter niet wijzigen welke actie bij welke richting hoort. Daarnaast kan je onderaan bij Tikken kiezen wat er gebeurt als je met drie of vier vingers tegelijk tikt op het touchpad. Als geen van deze acties nuttig is voor je, kan je alles gewoon instellen op Niets. Tot slot hoef je nergens in dit menu iets te bevestigen of op te slaan. Zodra je een instelling wijzigt, wordt die automatisch toegepast.

Stel in wat er gebeurt als je swipet of tikt met drie en vier vingers.