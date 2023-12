Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Tegenwoordig nemen we onze laptops allemaal overal mee naartoe. Handig, maar ook potentieel gevaarlijk: het toestel kan namelijk altijd gestolen worden of je kan het ergens vergeten. Vraag een mens wat zijn meest dierbare bezit is en heel wat mensen zullen hun laptop aanduiden. Dat is niet te verwonderen: zonder laptop ben je vandaag zo goed als niets. Zowel voor ons werk als onze ontspanning hangen we af van de toestellen. Het kan een flink verlies zijn als je een laptop kwijtspeelt of als hij gestolen wordt. Zelf kan je echter al een ander doen om het apparaat toch terug te vinden.

Stap 1 / Ga naar de instellingen

Om de ‘Vind mijn apparaat’-functie in te schakelen in Windows, moet je de instellingen openen. Dat kan door op het Windows-logo in de taakbalk te klikken of door tegelijkertijd de Windows- en i-toets ingedrukt te houden. Eenmaal je de instellingen geopend hebt, kies je in de linker balk voor de optie Privacy en beveiliging.

Stap 2 / Apparaat zoeken inschakelen

Eenmaal je daar bent aangekomen, duw je op Mijn apparaat zoeken. Meteen nadat je daarop klikt, zal je zien dat er een optie klaarstaat om aan te zetten: Mijn apparaat zoeken. Om van de functie gebruik te maken, dien je enkel en alleen deze schakelaar aan te zetten. Normaal gezien is alles daarmee in orde. Zie je echter een waarschuwingsmelding staan omdat je locatie-instellingen zijn uitgeschakeld? Dan dien je die eerst in te schakelen.

Onze locatie-instellingen stonden nog niet ingeschakeld. We moeten dus een extra stap doorlopen.

Stap 3 / Optioneel: locatie-instellingen inschakelen

Staan je locatiegegevens uit? Dan zal je die eerst moeten aanzetten als je het toestel nog wil terugvinden. Daarvoor kan je op de knop klikken die in de melding staat – Windows zal je meteen naar het juiste instellingscherm voeren. Ook hier is het een kwestie van de schuifschakelaar op de juiste stand te zetten om de instelling te activeren. Je hoeft enkel Windows zelf toegang te geven tot je locatie. Je moet dus geen apps toegang verlenen tot je locatiegegevens.

Je hoeft slechts één optie zetten om je apparaat terug te kunnen vinden.

Stap 4 / Apparaat zoeken

Zoek je een Windows-apparaat of wil je gewoon even testen of de functie werkt? Ga dan terug naar het Mijn apparaat zoeken-scherm. Daar druk je op Alle apparaten weergeven die aan uw account zijn gekoppeld. Je zal naar een webpagina gestuurd worden waar je moet inloggen met je Microsoft-account. Daarna krijg je een overzicht van al je apparaten. Eronder staat een handige knop om op zoek te gaan naar de laatste gekende locatie van het toestel.

Meerdere gebruikers?

Deel je een pc of laptop met meerdere gebruikers? Slechts één gebruiker hoeft de ‘Mijn apparaat zoeken’-functie in te schakelen, ze zal dan meteen voor alle gebruikers werken.