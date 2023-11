Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Quizvraag: weet je hoe het standaardlettertype voor de systeemmenu’s van Windows 10 heet? Segoe UI. What’s in a name. Ook fonts zijn smaakgevoelig, dus als je eens wat anders wil, dan kan dat. Toch moeten we even een belangrijke kanttekening maken: het systeemfont wijzigen is geen optie die Microsoft officieel aanbiedt via de instellingen. Om Windows 10 een ander lettertype te geven, moet je het register om de tuin leiden. Dat klinkt complex, maar is het eigenlijk niet.

Stap 1 / Een lettertype kiezen

Voordat je het register aanpast, moet je eerst de exacte naam van het lettertype kennen. Open de Instellingen met de toetsencombinatie Windowstoets + i. Zoek vervolgens naar ‘Lettertypen’ en je komt op het juiste onderdeel uit. Hier kan je door de beschikbare fonts bladeren en een keuze maken. Onder de preview staat in het blauw de juiste benaming. Noteer die ergens of maak een digitale notitie.

Je kan eerst de beschikbare Windows-lettertypes bekijken om een keuze te maken.

Stap 2 / Kladblok openen

Van zodra je je keuze gemaakt hebt en de naam van het font kent, open je een leeg Kladblok-venster en plak je de volgende code erin:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]

“Segoe UI (TrueType)”=””

“Segoe UI Bold (TrueType)”=””

“Segoe UI Bold Italic (TrueType)”=””

“Segoe UI Italic (TrueType)”=””

“Segoe UI Light (TrueType)”=””

“Segoe UI Semibold (TrueType)”=””

“Segoe UI Symbol (TrueType)”=””

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]

“Segoe UI”=”De naam van je gekozen lettertype”

Waar wij de tekst ‘De naam van je gekozen lettertype’ hebben toegevoegd, typ je de exacte naam van het door jou gekozen font. Let wel op dat je de dubbele aanhalingstekens errond laat staan.

In deze stap spelen we voor ‘hacker’ met Kladblok.

Stap 3 / Het Kladblokbestand opslaan

Om het Kladblokbestand leesbaar te maken voor het register van Windows, moeten we het opslaan met .reg als bestandstype. Druk op Bestand, Opslaan als…In het dialoogvenster kies je eerst de Bestandsnaam. De naam op zich maakt niet uit. Kies iets wat jij herkenbaar vindt. Let er wel op dat je de bestandsnaam afsluit met .reg. Bij Opslaan als (bestandstype) kies je voor Alle bestanden. De opslaglocatie maakt niet uit, zolang het maar handig is voor jou.

De gekopieerde code sla je in Kladblok op als een .reg-bestand.

Stap 4 / Samenvoegen met het register

Vervolgens ga je naar de map waarin je het bestand opgeslagen hebt. Rechtsklik op het .reg-bestand en kies voor de bovenste, vette optie: Samenvoegen. Windows waarschuwt je vervolgens over het aanpassen van het register. Maar in dit geval kan je geen schade aanrichten. Bevestig met Ja. Tot slot herstart je je pc en als alles goed is, hebben alle systeemvensters nu het door jou gekozen font. Vul in je Kladblok-bestand onderaan weer het standaardlettertype in en herhaal de procedure om de aanpassing ongedaan te maken.

Met de actie Samenvoegen, doe je een aanpassing aan het register van Windows.