Soms kom je er niet met de korte beeldscherminstellingen in Windows 11. Gelukkig zijn er geavanceerde instellingen die je meer mogelijkheden geven. Als je een monitor aansluit op je desktop of laptop, heeft die vaak fysieke knoppen om de instellingen aan te passen. Voor het ingebouwde scherm van je laptop moet je vaak vertrouwen op de instellingen van Windows 11. De standaardinstellingen zijn soms niet voldoende voor de aanpassingen die je wil maken, dus duiken we hier in de geavanceerde instellingen.

Stap 1 / Open de algemene instellingen

We beginnen bij de algemene instellingen. Die kan je vinden in de instellingen onder de kop Systeem en vervolgens Beeldscherm. Hier kan je de helderheid aanpassen, de schaal van de tekst, de resolutie, nachtlamp en beeldschermstand. Scrol je verder naar beneden, dan zie je de verwante instellingen, met als eerste optie Geavanceerd beeldscherm. Klik hierop voor de volgende stap.

Via de algemene instellingen krijg je toegang tot de geavanceerde opties.

Stap 2 / Beeldscherm kiezen

In het menu Geavanceerd beeldscherm zelf staat eigenlijk niet zo heel veel. Je kan de eigenschappen van de aangesloten beeldschermen zien en de vernieuwingsfrequentie kiezen. Door in de bovenste balk op het drop-downmenu rechts te klikken, kan je wisselen tussen de actieve beeldschermen om hun informatie te zien. Afhankelijk van je monitor, zal je ook altijd de vernieuwingsfrequentie kunnen aanpassen. Voor de écht geavanceerde instellingen, klik je nu op Eigenschappen van beeldschermadapter voor beeldscherm.

Veel kan je niet doen in dit menu.

Stap 3 / Modi van beeldscherm aanpassen

Er wordt nu een apart menu geopend waarin je tot in de puntjes kan aanpassen wat je beeldscherm precies doet. Onderaan zie je de knop Alle modi weergeven en als je erop klikt, zie je elke combinatie van resolutie en refresh rate die je huidige beeldscherm ondersteunt. In ons voorbeeld is de maximale resolutie 4K (2560 x 2048 pixels) en de maximale refresh rate 120 hertz. Deze instellingen zullen anders zijn bij elk beeldscherm. Soms kan je ook 60, 59, 30 en 29 hertz aanduiden. Hoe hoger het aantal hertz, hoe vloeiender alles eruitziet op het beeld, dus je wil dit liefst zo hoog mogelijk instellen.

Elke combinatie van resolutie en refresh rate kan je hier zien.

Stap 4 / Beeldschermkalibratie

Tot slot doen we nog een duik in het diepe naar de beeldschermkalibratie. Dit is handig als je de indruk hebt dat er iets mis is met de algemene weergave. In het menu van de beeldschermadapter, ga je naar het derde tabblad Kleurbeheer en daar klik je op de knop Kleurbeheer… Er wordt nu nog een nieuw menu geopend met elke mogelijke optie voor het kleurbeheer. Hierin ga je eveneens naar het laatste tabblad, Geavanceerd, en daar zie je onderaan een optie Beeldschermkalibratie, waarmee een wizard wordt geopend die je door een reeks stappen gidst.

De beeldschermkalibratie is niet makkelijk te vinden.