Is het beeld op je monitor een beetje flets, te donker of lijken de kleuren niet helemaal kloppen? Geen paniek. Voordat je eraan zou denken je monitor te vervangen, kan je een reeks beeldinstellingen doorlopen om je kijkervaring te verbeteren. Windows zelf biedt namelijk een aantal handige tools en instellingen waarmee je je scherm kan kalibreren en optimaliseren voor een scherpere weergave en natuurgetrouwe kleuren. Voordat we dieper ingaan op beeldscherminstellingen rond kleur en helderheid, zorgen we ervoor dat de absolute basis goed staat: de resolutie en de vernieuwingsfrequentie. Die bepalen de scherpte en vloeiendheid van je beeld.

1. Beeldscherminstellingen: resolutie en refresh rate controleren

Daarvoor gaan we naar de Beeldscherminstellingen. Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op je bureaublad en kies ‘Beeldscherminstellingen’. Scrol naar beneden naar het gedeelte ‘Schaal en indeling’ en vervolgens naar ‘Schermresolutie’. Kies de aanbevolen resolutie voor je monitor. Dit is cruciaal voor een scherp beeld. Vaak is dit de hoogste resolutie die je monitor ondersteunt (bijv. 1920×1080 voor Full HD, 3840×2160 voor 4K). Als de resolutie niet op ‘aanbevolen’ staat, kan tekst wazig lijken. Scrol nog iets verder naar beneden en klik op ‘Geavanceerd beeldscherm’. Onder ‘Beeldscherminformatie’ vind je ‘Een vernieuwingsfrequentie kiezen’. (of iets vergelijkbaars). Je kan hier de hoogste vernieuwingsfrequentie kiezen die je monitor ondersteunt, of het op 60 Hz houden voor een goed evenwicht qua energieverbruik. Game je niet of doe je geen videobewerking, dan is 60 Hz prima.

2. Helderheid en nachtlamp instellen

De helderheid van je scherm beïnvloedt niet alleen de kijkervaring, maar ook je ogen. En de ‘Nachtlamp’-functie kan helpen om vermoeide ogen te voorkomen in de avond. Ga terug naar de ‘Beeldscherminstellingen’ (de plek waar je stap 1 begon). Bovenaan vind je de schuifregelaar voor ‘Helderheid’. Pas de helderheid aan zodat je comfortabel kan kijken. Voor de meeste mensen is een helderheid tussen 50% en 75% optimaal. Houd rekening met de omgevingsverlichting! In hetzelfde venster, onderaan het gedeelte ‘Kleur en helderheid’, vind je de schakelaar voor ‘Nachtlamp’. Zet deze aan en klik op de blok errond om de instellingen te openen. Hier kan je de sterkte van de blauwlichtfilter instellen en een schema maken. Het is aan te raden om de nachtlamp in te schakelen wanneer de zon ondergaat, zodat je ogen minder worden blootgesteld aan schadelijk blauw licht, wat je slaapritme kan beïnvloeden.

3. Kleuren kalibreren met de ingebouwde wizard

Windows heeft een handige wizard om je kleuren te kalibreren. Deze gids je stap voor stap door het proces van het aanpassen van de gamma, helderheid, contrast en kleurbalans. Klik in het menu ‘Kleur en helderheid’ stap op ‘Kleurprofiel’ en kies onderaan voor ‘Beeldschermkleuren kalibreren’. De wizard loodst je door het aanpassen van het gamma, de helderheid en het contrast en de kleurbalans. Via testpatronen en afbeeldingen kan je aanpassingen doen totdat je tevreden bent over het resultaat. Aan het einde krijg je een optie om de “huidige kalibratie” te vergelijken met de “vorige kalibratie”. Dit is handig om te zien of je vooruitgang hebt geboekt. Klik op “Voltooien” om de nieuwe kleurinstellingen op te slaan.

4. Beeldscherminstellingen: ClearType afstemmen voor scherpe tekst

Tot slot doorlopen we nog ClearType. Dat is een essentiële functie voor de scherpte van tekst op je scherm. Deze technologie zorgt ervoor dat lettertypen mooier worden weergegeven op lcd-schermen. De ClearType-wizard kan automatisch starten na de kalibratie in stap 3. Je kan de wizard ook apart openen door te zoeken naar ‘ClearType-tekst aanpassen’ in het zoekvak van Windows. Vink ‘ClearType inschakelen’ aan en klik op ‘Volgende’. De wizard zal je een reeks tekstblokken tonen, waarbij je telkens de weergave moet kiezen die er het scherpst en prettigst uitziet. Loop alle stappen door en klik op ‘Voltooien’ als je klaar bent. Je hebt nu de belangrijkste beeldinstellingen van je Windows-pc geoptimaliseerd.

