Als je problemen ondervindt met een specifiek apparaat of je netwerk, dan kan het handig zijn om een beter inzicht te krijgen in IP-adressen. Je lokaal en publiek IP-adres opzoeken met de Opdrachtprompt in Windows? We laten zien hoe dat kan. Om te beginnen willen we meegeven dat er een onderscheid is tussen een lokaal en extern IP-adres. Als je pc via wifi of ethernet verbinding maakt met je router, dan heeft die pc (eigenlijk de netwerkadapter) zijn eigen, lokale IP. Maar, alle apparaten die met je router verbonden zijn, zullen van buitenaf als één en hetzelfde externe IP-adres gezien worden. We laten zien hoe je beide types IP-adressen opzoekt.

OPTIE 1 / Lokaal IP-adres opzoeken met Opdrachtprompt

Klik op de zoekbalk in de taakbalk van Windows en zoek naar Opdrachtprompt. Heb je een alternatieve manier om de app te starten, gebruik die dan vooral. In de Opdrachtprompt typ je het commando ipconfig en druk je op enter. Windows laat voor elke netwerkadapter de detailinformatie zien. Worden er geen gegevens getoond, dan is je adapter niet aangesloten. Het lokale IP-adres staat bij IPv4 Address. In ons geval had onze laptop op dat moment het IP-adres 192.168.1.13.

OPTIE 2 / Publiek IP-adres opzoeken met Opdrachtprompt

Voor het publieke (externe) IP-adres heb je een ander commando nodig. Er zijn meerdere manieren, maar we houden het graag bij de simpelste. Open de Opdrachtprompt zoals in optie 1 en typ curl ifcfg.me. Met dit commando en een druk op de entertoets, verschijnt je publieke IP-adres op de volgende regel. Let wel: dit commando werkt niet in Windows-versies die ouder zijn dan Windows 10. In dat geval moet je Curl voor Windows downloaden.

OPTIE 3 / Publiek IP-adres opzoeken met Windows PowerShell

Wil je het IP-adres niet alleen raadplegen, maar verder kunnen toepassen in een reeks commando’s, dan is er Windows PowerShell. De basis is dezelfde als die van de Opdrachtprompt, maar PowerShell voegt heel wat mogelijkheden toe voor geavanceerde gebruikers. Het commando is ook een stuk ingewikkelder: (Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -URI ifconfig.me ).Content. Net als bij optie 2 krijg je onmiddellijk je publieke IP-adres als antwoord. Het krijgt de referentie $myip, die het voorgaande commando vervangt. Die verwijzing kan dan gebruikt worden voor verdere commando’s, maar dat is voer voor specialisten.

