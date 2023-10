Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Kladblok werd al in 1985 meegeleverd met Windows 1.0. En ook vandaag is de simpele tekstverwerker nog populair. Er zijn minstens 11 (!) manieren waarop je de app kan starten in Windows. En dit zijn er 4 van. Omdat iedereen Windows anders gebruikt, open je je favoriete toepassingen op de manier die voor jou het handigst werkt. Er bestaat nu eenmaal geen ‘juiste’ manier. Zolang jij het maar handig vindt. De applijst doorbladeren of ernaar zoeken in de taakbalk is vrij standaard. Kende je deze alternatieve methodes al? Ze werken voor de meeste apps.

OPTIE 1 / Kladblok Uitvoeren

Het dialoogvenster Uitvoeren laat je in Windows allerlei apps openen. Om Notepad op de starten, roep je Uitvoeren op met de combinatie Windows-toets + R (voor Run, de Engelse benaming). Het dialoogvenster verschijnt linksonder in beeld. Typ vervolgens ‘notepad’ in het veld (‘kladblok’ werkt namelijk niet altijd). Druk op Enter en de app start op.

Je kan Kladblok net als andere apps laten Uitvoeren.

OPTIE 2 / Vanuit Taakbeheer

Het Taakbeheer kennen we vooral als oplossing voor apps die niet reageren of Windows doen stokken. Maar je kan de tool ook gebruiken op apps te starten. Rechtsklik op een lege plek in de Windows-taakbalk en kies Taakbeheer (het derde laatste item in de lijst). Klik in Taakbeheer op Bestand en Nieuwe taak uitvoeren. Dit geldt eigenlijk als een snelkoppeling naar het menu Uitvoeren (zoals in stap 1). De rest ken je dus al.

Je kan ook apps Uitvoeren vanuit het Taakbeheer.

OPTIE 3 / Kladblok openen in Verkenner

Ja, je kan zelfs vanuit Windows Verkenner apps openen. Om Kladblok te starten hoef je je huidige Verkenner-venster niet eens te sluiten. Je kan een commando gebruiken om de toepassing te starten. Ga simpelweg in de adresbalk staan en het pad (lokale adres) wordt geselecteerd. Typ enkel ‘notepad’, druk op Enter en je krijgt een leeg Kladblok-venster.

Als je vaak in Verkenner zit, is apps openen een makkie.

OPTIE 4 / Via de Opdrachtprompt

Tot slot is er nog altijd die goede oude Opdrachtprompt. Die kan je via Uitvoeren oproepen (Windows-toets + R). Typ vervolgens ‘cmd’ en de Opdrachtprompt verschijnt. Het enige dat je hoeft in te typen is ‘notepad’. Druk op Enter en er wacht je een vers Kladblokbestand.

Ook met de Opdrachtprompt kan je snel apps starten.