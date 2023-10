Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De PrtScr-knop zit nog op zo goed als elk toetsenbord. In de begindagen van de computer, met besturingssystemen als MS-DOS, zorgde een druk op de knop ervoor dat je scherminhoud uit de printer gerold kwam. Sindsdien is de functie ervan veranderd naar een schermafbeelding maken, maar ook daar heb je inmiddels een betere optie voor. Schermafbeeldingen heb je tegenwoordig in een handomdraai gemaakt. Bovendien zijn er tal van opties die het je makkelijk maken om alleen de meest essentiële informatie met anderen te delen. Iemand vanop afstand laten zien wat er op het computerscherm gebeurt? Dan is dit dé manier.

Stap 1 / PrtScr

De meest traditionele manier om een schermafbeeldingen te maken is door op de Print Screen-knop te drukken. Daardoor wordt een afbeelding van je volledige scherm naar het klembord gekopieerd. Om aanpassingen te maken aan de screenshot kan je de app Paint openen. Druk, terwijl Paint geopend is, tegelijkertijd op de ctrl- en v-toets om de schermafbeelding te plakken en te beginnen bewerken.

Stap 2 / De betere optie

Er is echter een betere optie om een schermafbeelding te maken. Duw daarvoor tegelijkertijd op de Windows-toets, de shift-toets en de s-toets om het ingebouwde Knipprogramma te openen. Je zal zien dat het scherm grijs wordt en dat je muisaanwijzer in een plusteken verandert. Klik en sleep om een venster te maken. Eenmaal je de muisknop loslaat, zal de inhoud van het venster als schermafbeelding naar je klembord gekopieerd worden.

Vanuit dit scherm kan je schermafbeeldingen maken op maat.

Stap 3 / Meer selectie-opties

Een venster kunnen tekenen is zeer handig als de informatie die je nodig hebt in een vierkant staat. Wil je zelf de vorm van je screenshot kunnen bepalen? Druk dan op de Windows-toets, de shift-toets en de s-toets en kies bovenaan voor het tweede icoontje: de vrijevormselectie. Het is ook mogelijk om schermafbeeldingen te maken van vensters en schermen. Daarvoor kies je respectievelijk de derde en vierde optie in het knipprogramma. Voor vensters volstaat het om op het venster te klikken waarvan je een afbeelding wil. De laatste optie neemt meteen een schermafbeelding van al je schermen.

Stap 4 / Schermafbeeldingen bewerken

Met het Knipprogramma is het niet enkel mogelijk om schermafbeeldingen te maken, maar kan je ze ook meteen bewerken. Zodra je een screenshot genomen hebt krijg je daarvan een melding, rechtsonder het scherm. Door hierop te klikken open je de bewerkingsmodus van het Knipprogramma en kan je de screenshot meteen bewerken. Op die manier hoef je daarvoor Paint zelfs niet meer te openen.

Vanuit het Knippogramma kan je ook meteen schermafbeeldingen aanpassen.