Wil je wel eens iets anders zien wanneer je je computer opstart? Dan kan je ervoor kiezen om het vergrendelingsscherm dat je begroet voordat je aan de slag gaat met je pc aan te passen. We laten je zien hoe je dat doet in Windows 11.

We hebben het hier niet over het veranderen van de achtergrond op je bureaublad, maar het aanpassen van de informatie en afbeeldingen die je te zien krijgt op het vergrendelingsscherm. Dat is het eerste ‘startscherm’ dat je te zien krijgt voordat je bent ingelogd met je account. Standaard zie je daar misschien uitgelichte afbeeldingen uit de Windows-spotlight, maar je kan hier natuurlijk ook een eigen afbeelding neerzetten en dat hoeft ook niet dezelfde afbeelding te zijn als de achtergrond van je bureaublad. Ook kan je bepalen wat voor informatie er nog meer wordt vertoond op dit scherm, zoals bijvoorbeeld informatie uit je agenda, e-mail of weer-app.

Stap 1 / Persoonlijke instellingen openen

Om je vergrendelingsscherm te wijzigen in Windows 11 moet je eerst de Instellingen openen. Die kan je natuurlijk heel gemakkelijk vinden in het Startmenu. De instellingen openen automatisch de pagina met het kopje Systeem, maar iets verder naar beneden in de lijst (aan de linkerkant van het scherm) zie je als het goed is ook Persoonlijke instellingen staan. Klik op die categorie om verder te gaan.

Open Instellingen en navigeer naar Persoonlijke instellingen.

Stap 2 / Ga naar Vergrendelingsscherm

Bij de Persoonlijke instellingen vind je instellingen voor je Achtergrond, Kleuren, Thema’s en nog veel meer, waaronder ook Vergrendelingsscherm. Dat laatste kopje is hetgeen we hier nodig hebben, maar het is dus handig om te weten dat je hier ook andere dingen, zoals je achtergrond en de kleuren van Windows, kan veranderen. Selecteer hier dus Vergrendelingsscherm en dan kom je op de juiste pagina.

Klik op Vergrendelingsscherm om de juiste instellingen te vinden.

Stap 3 / Achtergrond kiezen

Als je bij de instellingen voor het Vergrendelingsscherm bent, dan zie je helemaal bovenaan een voorbeeld staan van hoe je vergrendelingsscherm er momenteel uitziet. Meteen daaronder zie je als het goed is een optie genaamd Uw vergrendelingsscherm personaliseren. Je kan daar kiezen tussen Windows-spotlight (waar Windows regelmatig een willekeurige nieuwe afbeelding voor je kiest), Afbeelding en Diavoorstelling. Als je zelf een afbeelding wil instellen, kies je hier dus voor Afbeelding of als je meerdere afbeelding wil, dan kan je kiezen voor Diavoorstelling. Daarbij kan je één of meerdere mappen met afbeeldingen selecteren en kiezen tussen een aantal geavanceerde instellingen.

Hier zie je alle opties. Als je voor Diavoorstelling kiest, zijn er nog meer mogelijkheden.

Stap 4 / Weer, Mail of Agenda weergeven

Ten slotte kan je bij Status van vergrendelingsscherm ook nog een app kiezen waarvan je informatie wil zien op het vergrendelingsscherm. De ondersteunde apps zijn redelijk beperkt. Je kan kiezen tussen Weer, Mail of Agenda (of geen van allen). Wil je herinnerd worden aan belangrijke afspraken op je vergrendelingsscherm? Kies dan Agenda. Wil je zien wat je laatst ontvangen e-mail is? Kies dan Mail. En wil je gewoon een overzicht van het weer zien? Kies dan Weer. Vind je dat allemaal niet zo nodig? Kies dan voor Geen.