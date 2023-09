Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Een van de meest handige functies in Windows is het ingebouwde plakbord. Het klembord maakt het mogelijk om tekst en afbeeldingen te kopiëren en daarna ergens anders te plakken. Met een goed verborgen functie kan je dat klembord een geheugen geven, zodat je niet alles opnieuw moet gaan kopiëren.

Formulieren invullen op het internet kan nogal eens repetitief zijn. De mogelijkheid om tekst te kopiëren en plakken zorgt er echter voor dat het werk een heel pak sneller gaat. Totdat je dat ene stukje tekst, dat je een kwartier geleden nog had gecopypastet, opnieuw nodig hebt. Je drukt tegelijkertijd op de ctrl- en de v-toets. Er verschijnt iets, maar niet hetgeen je nodig hebt – op je klembord zit namelijk al lang iets anders. Met enkele stappen kan je het klembord een geheugen geven, zodat je nooit meer op zoek moet naar een stukje tekst om het opnieuw te kopiëren.

Stap 1 / Materiaal openen

Open een webpagina of document waaruit je tekst (of een afbeelding) wil kopiëren. Idealiter open je een aantal verschillende vensters of documenten – zo weet je meteen hoe het eruitziet als er meerdere zaken in het klembord staan.

Stap 2 / Toestemming geven

Door te kopiëren en te plakken kan je steeds enkel het laatst gekopieerde item repliceren. Achter een handige sneltoets zit daarvoor de oplossing: druk tegelijkertijd op de Windows- en op de v-toets. Er verschijnt dan een kleine pop-up in beeld. Wil je gebruik maken van deze functie, dan stem je best in met de toestemmingen die de pop-up van je vraagt.

Stap 3 / Items kopiëren

Nu is het tijd om naar hartenlust te beginnen kopiëren. Selecteer tekst en druk tegelijkertijd op de ctrl- en v-toets om tekst te kopiëren. Je kan ook met je rechtermuisknop op de geselecteerde tekst klikken en dan kiezen voor de optie ‘kopiëren’. Met je rechtermuisknop kan je ook afbeeldingen naar het klembord kopiëren.

Stap 4 / Plakken vanaf het klembord

Door tegelijkertijd op de ctrl- en v-toetsen te duwen, kopieer je automatisch het meest recente item uit het klembord. Om terug te gaan in de tijd, naar wat je een halfuur geleden kopieerde, hoef je nu alleen nog maar de Windows- en v-toets tegelijk in te drukken. In het venster dat verschijnt kan je scrollen. Om te plakken dubbelklik je op het item dat je nodig hebt – wat je ook aanklikt verschijnt automatisch op de plek van je cursor.

Alle speciale tekens die je niet op het toetsenbord vindt zijn ook te vinden in het klembord.

Meer opties in Windows 11

Draait je pc op Windows 11? Wanneer je het klembord geopend hebt, zal je zien dat er bovenaan nog een aantal opties verschijnen. Naast het klembord heb je met de toetsencombinatie Windows+v meteen toegang tot emoji, GIFs en speciale tekens.