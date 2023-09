Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wist je dat je alle programma’s op je Windows-pc automatisch kan laten updaten via de Opdrachtprompt? Volg de stappen hieronder om de software op jouw pc bij de tijd te halen. Niet elk programma voert automatisch softwareupdates uit. Die automatische updates zijn eigenlijk voorbestemd voor programma’s die in de achtergrond draaien, zoals Adobe Creative Cloud, Edge, Chrome, Microsoft Teams en Slack. Soms worden andere programma’s wel automatisch geüpdatet, maar dan enkel na het opstarten van de software. Van zodra je zo’n programma lang niet gebruikt, raakt de software dus out-of-date. Op termijn levert dit ook kwetsbaarheden op; het type kwetsbaarheden dat kwaadwillenden misbruiken om de beveiliging op je pc te ondermijnen. Windows laat je programma’s gelukkig met één simpel commando updaten via de Opdrachtprompt (CMD).

Stap 1 / Opdrachtprompt openen

Voor het openen van de Opdrachtprompt open je de zoekbalk in het startmenu en typ je ‘CMD’ of ‘Opdrachtprompt’. De exacte invoer heeft geen invloed op het zoekresultaat: je krijgt altijd de Opdrachtprompt te zien. Om de Opdrachtprompt programma’s te kunnen laten updaten, moet hij als Administrator gemachtigd worden. Klik daarvoor rechts in het menu op Als administrator uitvoeren, of klik met je rechtermuisknop op de zoekopdracht en kies dezelfde optie.

Voor het updaten moet de Opdrachtprompt als administrator worden uitgevoerd.

Stap 2 / Programma’s updaten

Voor het updaten van software maken we gebruik van ingebouwde software genaamd Windows Package Manager. De softwaremanager werd in augustus 2022 aan Windows 11 toegevoegd en is inmiddels in de stabiele fase beland. Om het updateprotocol te activeren hoef je enkel het commando ‘winget upgrade’ in te voeren en op enter te drukken. Microsoft verzamelt op dat punt een lijst met programma’s waarvoor updates beschikbaar zijn. Let op: de updates worden niet direct gestart. Wil je de updates doorvoeren? Bekijk dan de volgende opties.

Windows zoekt eerst naar alle beschikbare updates via de Opdrachtprompt.

Optie 1 / Eén programma updaten

Wil je slechts één van de beschikbare updates installeren via de Opdrachtprompt? Voer dan dit commando in achter de tekst X:\Windows\System32> ‘winget upgrade -h –id ID VAN PROGRAMMA’. Vul bij ID VAN PROGRAMMA het ID op dat Microsoft bij de voorgaande stap heeft genoemd, in ons geval bijvoorbeeld Zoom.Zoom voor Zoom. Druk weeral op enter om het updateproces te starten.

Optie 2 / Alle software updaten

Wil je wel direct alle software updaten? Ook dat is mogelijk via het winget-commando. In plaats van een specifieke ID op te geven, vertellen we het OS nu met ‘–all’ dat het alle genoemde packages mag installeren. Concreet vul je dus dit commando in: winget upgrade -h –all. Alle programma’s worden nu geüpdatet door Windows. Meestal duurt dit een paar minuten. Intussen blijft de computer wel gewoon bruikbaar. Open dus gerust een browser of andere programma’s terwijl de updates worden uitgevoerd.

Het updateproces is geheel geautomatiseerd: je hoeft zelf geen updatepakketten te zoeken.