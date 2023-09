Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Van driver-updates, over games, tot chatten met je vrienden: er zijn overal handige programma’s voor te vinden. We hebben de beste Windows-apps verzameld om je pc-ervaring naar een hoger niveau te tillen. Als je net een kant-en-klare pc kocht of straffer: er zelf eentje in elkaar hebt gezet, dan kan je eindelijk gebruik gaan maken van je multimediamachine. Je hebt waarschijnlijk zelf al bepaalde apps en programma’s in gedachten die je graag wil gebruiken op je pc, maar wij hebben hier ook nog een aantal aanbevelingen voor je op een rijtje gezet. Of ze allemaal essentieel zijn voor jou, zal natuurlijk een beetje afhangen van waar jij je computer voor gebruikt en er zijn natuurlijk nog veel meer handige programma’s te vinden. Dit is alvast een toplijst van software waar wij al veel aan hebben gehad.

Nvidia GeForce Experience of AMD Software: Adrenalin Edition

Naar alle waarschijnlijkheid heb je bij het bouwen (of samenstellen) van een pc gekozen voor een grafische kaart van Nvidia of AMD. Beide bedrijven bieden hun eigen programma aan waarmee je je games kan beheren, veel verschillende soorten aanpassingen kan maken voor de prestaties van je grafische kaart en toegang krijgt tot nog veel meer handige features. Een van de voornaamste redenen om een van deze programma’s te installeren, is voor de driver-updates die je er snel en gemakkelijk mee kan downloaden en installeren. Soms worden deze programma’s automatisch geïnstalleerd, maar als dat niet het geval is, zijn ze zeker aan te raden.

www.nvidia.com en www.amd.com

Steam en Epic Games Store

Hier staan ook weer twee programma’s naast elkaar, omdat ze allebei met gaming te maken hebben. Steam is toch wel de meest bekende en populaire store voor digitale games en op Steam vind je dan ook regelmatig erg goede deals voor pc-games. Wat voor games je misschien ook leuk vindt, het is het zeker waard om Steam te installeren om de beste deals in de gaten te houden. Daarnaast is de Epic Games Store ook een aanrader, omdat er daar elke week één of meerdere games gratis zijn. Die games kan je een week lang gratis claimen en die blijven dan ook in je game-bibliotheek staan.

store.steampowered.com en store.epicgames.com

VLC Media Player

Er zit standaard wel een videospeler in Windows, maar die is redelijk beperkt. Daarom is de VLC Media Player zeker aan te raden voor het afspelen van al je video’s. Er is ondersteuning voor zowat alle bestandstypen en je krijgt ook toegang tot heel veel opties om het beeld en geluid aan te passen en bijvoorbeeld ondertitels toe te voegen en te laten synchroniseren. Je hebt tegenwoordig misschien minder vaak een videospeler nodig, maar wanneer je toch videobestanden wil afspelen, hoef je je in ieder geval geen zorgen te maken over de aanwezigheid van de juiste codecs. VLC weet er wel raad mee.

www.videolan.org

Discord

Discord is zeker aan te raden als je een programma zoekt waarmee je met vrienden en kennissen kan chatten (en audio- en videobellen). Het wordt vooral veel door gamers gebruikt om met elkaar te kunnen praten tijdens het gamen, maar er bestaan ook veel community’s en fanclubs en dergelijke met een Discord-server. Daar kan je namelijk ook een heleboel verschillende tekst- en audio/video-kanalen creëren voor specifieke onderwerpen of je aansluiten bij een bestaande groep. Wat je hobby of interesse ook is: er bestaat geheid een Discord-kanaal voor. In tegenstelling tot traditionele conferentietools als Zoom of Microsoft Teams kan je dus in een minder zakelijke sfeer contacten leggen.

www.discord.com

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys is een programma dat bestaat uit allerlei verschillende handige tools voor het verbeteren van jouw Windows-ervaring of het boosten van je productiviteit. Een aantal van de meest handige tools heb je misschien ook al eerder voorbij zien komen in workshops uit voorgaande Clickx-nummers. Zo kan je met FancyZones bijvoorbeeld gemakkelijker complexere vensterlay-outs creëren en kan je met de Text Extractor tekst uit afbeeldingen kopiëren. Er zit vast wel iets handigs voor jou tussen, dus het is zeker aan te raden om PowerToys te installeren.

learn.microsoft.com/nl-be/windows/powertoys/

WinDirStat

WinDirStat ziet er dan misschien wel een beetje verouderd uit, het is een erg handig programma waarmee je inzicht krijgt in je opslagruimte. Als je pc nog gloednieuw is, maak je je misschien nog niet zo’n zorgen om je beschikbare opslaggeheugen, maar naarmate je de computer langer in gebruik hebt, zullen je harde schijven ook steeds voller beginnen te raken. Op een gegeven moment weet je misschien ook niet meer wat er nu allemaal op staat en wat er nu echt van belang is. WinDirStat kan je op een visuele manier en heel precies laten zien waar al je opslagruimte voor wordt gebruikt en welke mappen en bestanden de meeste ruimte innemen. Je zal dus erg blij zijn met dit programma wanneer je extra ruimte wil creëren door je pc op te schonen (wat ook vanuit het programma zelf kan).

windirstat.net