Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Hoeveel bestanden heb jij op je pc staan waarvan je eigenlijk helemaal niet meer weet wat ze ook alweer precies waren? Als dat er redelijk wat zijn en je op zoek bent naar een specifiek bestand, dan kan het vervelend zijn als je eerst al je bestanden moet openen om de juiste te vinden. Gelukkig zit er een functie ingebouwd in Windows Verkenner waarmee je gemakkelijk je bestanden kan previewen.

Om eerlijk te zijn, staan er op onze pc een redelijk groot aantal bestanden genaamd ‘Nieuw – Tekstdocument (1, 2, 3, enz.)’. Af en toe willen we in de haast namelijk nog wel eens even snel een tekstdocument creëren om een notitie te maken. Die tekstdocumenten stapelen dan nog wel eens op en vervolgens heb je allerlei bestanden op je pc staan met vrijwel dezelfde naam. Het is dus erg handig dat je in Windows Verkenner een manier hebt om alleen maar even het bestand te selecteren en vervolgens een preview kan zien van wat er precies in het bestand staat. Het gaat ook niet alleen om tekstdocumenten. Deze preview werkt voor afbeeldingen, Excel-bestanden, Word-bestanden, pdf’s en nog veel meer verschillende soorten bestanden.

Stap 1: weergeven in Verkenner

De eerste stap is het openen van Windows Verkenner. In de balk bovenaan staat een optie voor Weergeven. Klik op deze hoofding om meer opties te kunnen zien.

Ga in Windows Verkenner naar Weergeven in de bovenste balk.

Stap 2: voorbeeldvenster openen

Als je op Weergeven hebt geklikt, krijg je onder andere meerdere opties voor de grootte van je pictogrammen te zien, maar helemaal onderaan staat ook nogmaals Weergeven. Daar moet je op klikken om het menu met de juiste instelling te vinden. Er zijn hier verschillende soorten vensters die je aan kan zetten, waaronder het Voorbeeldvenster. Dat is wat je nodig hebt om bestanden te kunnen previewen. Selecteer deze optie dus, zodat er een vinkje voor komt te staan.

Ga onderaan nogmaals naar Weergeven en vink vervolgens Voorbeeldvenster aan.

Stap 3: preview bestanden

Als je het venster hebt geactiveerd, dan krijg je rechts in verkenner een nieuw vak te zien waarin staat: “Selecteer het bestand waarvan u een voorbeeld wilt weergeven.” Die tekst spreekt dus ook redelijk voor zich. Als je een bestand (dat wordt ondersteund door deze functie) selecteert, dan krijg je in dit venster een preview te zien. Daarmee kan je in één oogopslag zien wat voor bestand het is, maar je kan ook scrollen door documenten om te zien wat er allemaal precies in staat. Je kan dit venster overigens ook breder maken door je muis boven de linkerzijde van dit venster te houden tot je een symbool met een pijl in beide richtingen ziet. Vervolgens kan je klikken en de linkermuisknop ingedrukt houden, om het venster breder of smaller te maken door naar links of rechts te slepen.

Selecteer een bestand om het Voorbeeldvenster te vullen met een preview.