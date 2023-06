Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Als je wilt vastleggen wat er op je computerscherm staat kan je schermafbeeldingen maken. Een schermafbeelding of screenshot is een foto van wat er op dat moment op je computerscherm te zien is.

Het vastleggen van screenshots is een handige functie die veel gebruikers van Windows waarderen. Of je nu een tutorial maakt, technische ondersteuning nodig hebt of gewoon een interessant moment wilt vastleggen, het maken van screenshots biedt een eenvoudige en effectieve manier om visuele informatie vast te leggen.

Schermafbeelding maken

In Windows zijn er twee manieren om schermafbeeldingen te maken. Je kan gebruik maken van het knipprogramma, of je kan de PrintScreen-toets gebruiken. De PrintScreen-toets bevind zich meestal ergens bovenaan het toetsenbord, maar kan ook ergens anders staan. Je herkent de toets aan de tekst ‘Print Screen’ of ‘PrtSc’.

Mijn Print Screen-toets staat hier.

Print Screen gebruiken om screenshots te maken

Druk op de Print-screen toets van je toetsenbord. (Afhankelijk van je toetsenbord moet je tegelijk op de functie-toets (Fn) drukken)

Windows heeft je schermafbeelding nu opgeslagen op het klembord. Je kan de schermafbeelding plakken in bijvoorbeeld Word of Paint.

Het is ook mogelijk om enkel een screenshot te maken van het actieve venster of de schermafbeelding meteen op te slagen als een png-bestand. We lijsten hieronder enkele sneltoetsen op.

Print Screen sneltoetsen

Print Screen Een schermafbeelding maken van het volledige scherm Alt+Print Screen Een schermafbeelding maken van het actieve venster Windows+Print Screen Een schermafbeelding maken van het volledige venster en opslaan als .png bestand

De screenshot zal terug te vinden zijn in de map Schermopnamen

Wil je meer vrijheid in het maken van schermafbeeldingen? Maak dan een schermafbeelding via het knipprogramma.