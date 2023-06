Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Er zijn meerdere manieren op Windows om snel en gemakkelijk een screenshot te maken, maar er zit ook een simpele manier om schermopnames te maken ingebouwd die je misschien nog niet kende. Deze functie wordt namelijk ook meer gepresenteerd als een functie die specifiek voor gamers is.

Toch zijn schermopnames ook gewoon interessant voor elke Windows-gebruiker. De Xbox Game Bar ligt misschien niet zo voor de hand, omdat het vooral gamers zijn die deze functie gebruiken om hun gameplaybeelden op te nemen en te delen. Als je een probleem ondervindt in een bepaald programma en aan iemand anders wil laten zien wat er precies aan de hand is, dan is een schermopname ook handig.

Stap 1: Xbox Game Bar activeren

De Xbox Game Bar is tegenwoordig automatisch actief in Windows en je kan deze balk met bijbehorende widgets tevoorschijn halen door de Windows-toets + G in te drukken. Je ziet dan bovenaan in het midden van je scherm een balk verschijnen met een aantal opties om widgets te activeren of deactiveren. Hier is dus een ‘Opname’-widget te vinden, maar er staan standaard nog meer widgets bij en je kan ook extra widgets downloaden als je dat handig vindt.

Zo ziet de Xbox Game Bar eruit met zijn bijhorende widgets.

Stap 2: widget openen en opname starten

Het kan zijn dat de Opname-widget standaard al wordt geopend als je de Game Bar activeert, maar anders staat deze in ieder geval tussen de opties op de balk. Als je deze widget open hebt staan, dan zie je bovenaan in de widget vier opties staan. Links staat een camera-icoon waarmee je een screenshot kan maken. Daarnaast staat de optie om de laatste 30 seconden op te nemen (die misschien nog niet actief is, maar daar komen we zo op terug). Vervolgens krijg je een knop om de opname te starten en helemaal rechts kan je selecteren of je de microfoon ook wil opnemen tijdens je schermopname. Hier kan je dus je opname (met of zonder microfoongeluid) starten. Je kan in de instellingen van de Game Bar ook nog alle verschillende sneltoetsen terugvinden (en aanpassen), zodat je niet elke keer de Game Bar eerst hoeft te openen.

In de opnamewidget kan je een screenshot maken, een opname starten en instellingen aanpassen.

Stap 3: de opname stoppen en terugvinden

Zodra je de opname start verschijnt er ook een nieuwe balk in beeld waarop je kan zien hoe lang je al aan het opnemen bent en daar kan je de opname ook stopzetten of alsnog je microfoongeluid aan- of uitzetten. Die balk blijft ook staan als je de Game Bar weer sluit (door op een leeg gedeelte van het scherm te klikken of door weer Windows + G te gebruiken). Als je de video hebt stopgezet, dan kan je deze via de Game Bar in het widgetmenu weer terugvinden bij Galerij of via de Verkenner in de map Opnames (standaard te vinden in de map Video’s).

Hier kan je de lengte van de opname in de gaten houden en de opname ook weer stoppen.

Stap 4: instellingen wijzigen

Misschien vind je de opnames die op bovenstaande manier worden gemaakt gewoon prima, maar je kan ook nog wat instellingen aanpassen om bijvoorbeeld in wat hogere kwaliteit op te nemen, met een hogere framesnelheid (tot 60 fps) op te nemen, de maximale opnamelengte aan te passen of de functie voor ‘opslaan wat er is gebeurd’ activeren (de laatste 30 seconden of langer). Dat kan je doen door de Windows-instellingen te openen, naar ‘Gaming’ te gaan en dan op ‘Opnames’ te klikken. Vanaf daar kan je ook de map met opnames openen. Je kan deze map trouwens niet veranderen, maar je kan deze map wel naar een andere locatie verplaatsen en dan worden de clips daar alsnog in opgeslagen.

Bij Instellingen>Gaming>Opnames kan je nog allerlei instellingen aanpassen.