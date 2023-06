Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In het Vragenvuur van Clickx 416 uitte een lezer zijn frustraties over problemen met de volumemixer in Windows. Die ging namelijk zijn eigen leven leiden. Doet jouw audio ook gekke dingen? Tijd om er met een workshop dieper op in te gaan en je volumemixer te troubleshooten.

Audioproblemen in Windows zijn vaak (en helaas) niet altijd in 1-2-3 op te lossen. Meestal is er wat graafwerk nodig om de oorzaak en een bijhorende oplossing te vinden. Gaat je volume automatisch op en neer of hoor je niets? In de volgende stappen proberen we wel zoveel mogelijk opties te bieden, opdat je weer baas wordt over je eigen volumemixer in Windows 10 of Windows 11.

Optie 1: ‘Andere problemen oplossen’

Voor Windows 10: tik Andere problemen oplossen in het zoekvak en open de instelling. Bij de eerste menukeuze Audio afspelen, zie je de knop Probleemoplosser uitvoeren. Selecteer het audioapparaat waarvan je vermoedt dat het problemen geeft. Klik verder en laat Windows zijn ding doen. Voor Windows 11: klik op de startknop, instellingen. Probleemoplossers en Ander probleemoplossers. Klik op Uitvoeren naast Audio Afspelen. Mogelijk detecteert Windows het probleem en volgen er suggesties.

Optie 2: audioapparaten controleren

Vervolgens gaan we de audioapparaten controleren. Open het Configuratiescherm (het in het zoekveld typen is vaak de snelste manier). Open Hardware en geluiden of de geluidsinstellingen. Kies vervolgens onder Geluid voor Audioapparaten beheren. Selecteer het audioapparaat waarmee je wil werken en klik op Als standaard instellen (de middelste knop onderaan). Kies rechtsonder voor Eigenschappen. Controleer of Dit apparaat gebruiken (inschakelen) aangeduid staat. Onder het tabblad geavanceerd kan je onderaan de standaardinstellingen herstellen.

Controleer of het apparaat ingeschakeld is of herstel de standaardinstellingen.

Optie 3 verbeteringen/enhancements uitschakelen

Sommige audioapparaten hebben in de eigenschappen een extra tabblad: Verbeteringen of Enhancements. Daar kan je verschillende audioverbeteringen uitschakelen. Kies voor het overkoepelende vinkje om alle audioverbeteringen uit te schakelen. De kans bestaat dat je speaker of hoofdtelefoon nu wel weer normaal werkt.

Soms zijn Verbeteringen geen meerwaarde, maar een veroorzaker van bugs.

Optie 4: Services – Windows Audio configureren

Je merkt het al: audio in Windows is een complexe zaak. We missen nog één belangrijke stap in het troubleshooten. Dat is de service Windows Audio die je terugvindt in de Services-app van Windows. Zoek naar Services via het vergrootglas en open het programmaatje. Zoek naar de service Windows Audio en dubbelklik erop. Controleer of het Opstarttype op Automatisch staat en bevestig. Klik onder Status van service op Stoppen en weer op Starten. Klik op Toepassen en OK. Herstart in de Services-app de service door op het groene play-icoontje te klikken in de menubalk bovenaan.

Je kan ook nog Windows Audio controleren in Services.

Als bovenstaande oplossingen geen soelaas brachten, dan kan je nog je audiodrivers updaten.