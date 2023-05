Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Windows Verkenner kreeg in Windows 11 eindelijk een (‘visuele’) upgrade. Welke functies van de nieuwe Verkenner jij moet verkennen? Wij lopen langs een viertal opties.

Iedereen met een Windows-computer komt wel eens in de Verkenner. Niet bepaald omdat je er nu graag tijd doorbrengt, maar omdat het moet. Je kan er niet omheen, wil je de Downloads-map openen of wat belangrijke bestanden in de Documenten-map bekijken. Een recente update van Windows 11 heeft de Verkenner-ervaring wel een pak aangenamer gemaakt. Je kan de Verkenner nu ook meer naar je hand zetten én onder andere de tabbladenfunctie zorgt er bovenal voor dat je efficiënter te werk kan gaan. Hoe je exact van die functies gebruikmaakt, leggen we hieronder uit.

Stap 1: verberg Office-bestanden

Als je in het verleden een OneDrive- of Microsoft 365-account aan Windows koppelde, dan toont Windows 11 sinds de recente Verkenner-update ook steeds OneDrive-bestanden in de lijst met Recente bestanden. Je kan hierdoor direct bestanden uit OneDrive op je computer openen. Heb je hier geen behoefte aan en wil je enkel bestanden zien die recent op de computer zelf zijn opgeslagen of geopend? Dan kan je dit gelukkig ook verbergen. Open hiervoor om te beginnen de Verkenner, klik rechtsboven op de drie puntjes en kies Opties. Schakel vervolgens onder Privacy de optie ‘Bestanden van Office.com weergeven’ uit.

Verberg in één klik alle Office-bestanden uit Windows Verkenner.

Stap 2: sorteer op bestandstype

Weet je niet exact hoe een bestand heet, maar weet je wel dat het om een PowerPoint gaat? In Verkenner kan je ook op bestandstype sorteren. Zo zie je bijvoorbeeld in één klap alle PowerPoint-bestanden onder elkaar staan en kan je je zoektocht daartoe beperken. Dit werkt in alle bestandsmappen die je in Windows hebt aangemaakt. Microsoft noemt de optie zelf Groeperen. Je vindt die terug door in de functiebalk op Sorteren te klikken, gevolgd door Groeperen op. Klik op Type om de bestanden op bestandstype te groeperen/sorteren. Door bij de laatste stap niet op Type, maar op Gewijzigd op te klikken, herstel je de bestandsweergave naar de standaardinstelling van Windows.

Sorteer niet op datum, maar op bestandstype.

Stap 3: voeg de prullenbak toe

Veel mensen zien de prullenbak echt als afzonderlijke app op Windows. Normaliter kan je deze ook enkel vanaf het bureaublad of de Windows-zoekmachine openen. In werkelijkheid is de prullenbak gewoon onderdeel van de Verkenner; wel is het een onderdeel dat Microsoft standaard verbergt voor zijn gebruikers. Met twee klikken kan je de prullenbak alsnog zichtbaar maken in Verkenner. Zo kan je per ongeluk verwijderde bestanden sneller terughalen of juist direct je prullenbak legen. Voor het toevoegen van de prullenbak klik je met je rechtermuisknop in de linkerzijbalk en kies je de optie Alle mappen weergeven. De prullenbak verschijnt nu onderaan de zijbalk.

Zo open je de prullenbak zonder naar je bureaublad te gaan.

Stap 4: sneller bestanden selecteren

Wil je meerdere bestanden selecteren zonder daarvoor CTRL + Klik te gebruiken? Windows verkenner laat je ook nog gewoon selectievakjes toevoegen aan het begin van een bestandsregel. Zo kan je een oneindig aantal bestanden kiezen, zonder het gevaar dat je per ongeluk CTRL loslaat (of naast een bestand klikt) en de hele selectie als sneeuw voor de zon verdwijnt. Om de selectievakjes te doen verschijnen klik je in de functiebalk op Weergeven, dan in het uitvouwmenu op Weergeven en tot slot kies je Selectievakjes voor items.

De selectievakjes maken snel komaf met het CTRL+Klik-commando.