Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Een Windows-update komt bijna nooit op een goed moment. Ook Windows 11 bracht hier weinig verbeteringen, maar het geeft ons wel meer inzicht en controle over updates.

We kennen niemand die staat te springen wanneer er plots een nieuwe Windows-update gedownload en geïnstalleerd wordt. Dat was zo bij Windows 8, Windows 10 en nu ook bij Windows 11. Toch kunnen we niet alleen maar slecht spreken over Windows 11, aangezien deze versie van ons favoriete besturingssysteem ons meer opties geeft dan ooit tevoren.

Stap 1: algemene instellingen

Kijken we naar de algemene instellingen, dan zien we weinig veranderingen tegenover Windows 10. Het is nu wel makkelijker om updates uit te stellen, aangezien je hiervoor door verschillende menu’s moest navigeren om deze optie te vinden. Met de drop-downbalk kan je nu alle updates voor maximaal vijf opeenvolgende weken pauzeren. Ook de updategeschiedenis is hetzelfde als hiervoor. Wanneer we bij de geavanceerde opties gaan kijken, zien we wel heel wat veranderingen.

De algemene instellingen zijn grotendeels ongewijzigd.

Stap 2: geavanceerde instellingen

De geavanceerde instellingen zijn er duidelijk op vooruitgegaan. Zelfs zo sterk dat je de gewone geavanceerde instellingen hebt en daarbovenop extra opties. Als eerste heb je de optie om Office-updates gelijktijdig met Windows-updates uit te voeren. De tweede optie is voor mensen die wél staan te springen bij Windows-updates en zorgt ervoor dat je ook tijdens de gebruikstijden van je pc een melding kan krijgen dat de volgende update klaarstaat. Met de derde optie kan je nu aangeven of je updates wil downloaden als je op een netwerk met een datalimiet zit. De vierde optie is cruciaal voor mensen die hun pc niet vaak opnieuw opstarten. Dit is namelijk vereist voor bepaalde updates. Met deze optie kan je kiezen of je hiervoor een melding wil krijgen, zodat je zeker geen update halverwege laat hangen door je pc niet te herstarten.

De geavanceerde instellingen zijn ingedeeld in twee categorieën.

Stap 3: optionele updates

We gaan niet alle extra opties behandelen, maar wel degene die wij het nuttigste vinden. Zo zijn de optionele updates nu veel overzichtelijker geworden. Windows 10 bundelde de optionele updates tussen de gewone updates, waardoor het niet duidelijk was welke updates nu precies uitgevoerd werden. Windows 11 heeft alle optionele updates onder dit menu in de geavanceerde instellingen gestopt. Dat niet alleen, want je kan nu selecteren welke optionele update je precies wil uitvoeren.

Bekijk in een handig overzicht welke optionele updates je kan uitvoeren.

Stap 4: Delivery Optimization

Een laatste optie die de moeite waard is, heet Delivery Optimization. Hoewel een Nederlandse vertaling blijkbaar niet nodig was, is de functie wel erg nuttig als je meerdere pc’s met Windows 11 hebt. Delivery Optimization zorgt er namelijk voor dat er minder bandbreedte verbruikt wordt bij updates, door gebruik te maken van andere pc’s in je netwerk. Wanneer je op de ene pc een update uitvoert, die al is geïnstalleerd op een andere pc in je netwerk, dan gaat Delivery Optimization een deel van de updatebestanden halen van die andere pc. Deze manier van updaten moet volgens Microsoft minder bandbreedte verbruiken en is handig wanneer je internetverbinding niet van topkwaliteit is.

Download updates efficiënter met Delivery Optimization.